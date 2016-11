Ben Seemann mit starker Vorstellung in Hannover

Achimer Schwimmer glänzt mit sieben persönliche Bestzeiten

+ Ben Seemann

Achim - Bei den Landeskurzbahnmeisterschaften in Hannover konnten einige Schwimmer des TSV Achim glänzen. Allen voran Ben Seemann (1999), der bei acht Starts sieben persönliche Bestzeiten aufstellen.

Er wurde Zweiter über 200 Freistil, Dritter über 100 m Freistil und 100 m Schmetterling. Weiter erreichte er Plätze unter den besten Zehn über 100 m Lagen, 50 m Freistil, 50 m Schmetterling und 100 Rücken.

Bei den Frauen waren Anna Lefers (1997) und Mira Förster (1999) am erfolgreichsten. Lefers startete über 50 m Freistil und 50 m Schmetterling. In der Jahrgangswertung belegte sie die Plätze eins (Schmetterling) und zwei (Freistil). Mit diesen Leistungen qualifizierte sie sich für die Endläufe und konnte hier in der offenen Wertung zwei dritte Plätze belegen.

Mira Förster stellte zwei persönliche Bestzeiten auf. Über 50 m Freistil wurde sie damit Erste und über 100m Freistil Zweite. Einen dritten Platz fischte sie über 200 m Freistil aus dem Wasser. Über 50 m Freistil erreichte sie auch den Endlauf und wurde hier Fünfte in der offenen Wertung. Förster schwamm über 50 m Brust, 100 m Lagen sowie 50 m und 100 m Schmetterling unter die besten Zehn. Weitere Plätze unter den besten Zehn erreichten Meike Brandt (2000) über 200 m Brust, Liv Evers (2002) über 100 m Lagen und Alexander Schubert (2000) über 50, 100 und 200 m Brustschwimmen. Die 4 x 50 m Freistil-Staffel mit Jorunn Sofia May, Liv Evers, Lena-Karolin Wiese und Mira Förster belegte Platz acht.