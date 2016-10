Sebastian Rohrberg mit Feldbogen Vizeweltmeister

Einen weiteren Titel holte sich der Langwedeler und für den SV Dauelsen startende Bogenschütze

Sebastian Rohrberg. Bei den Feldbogen-Weltmeisterschaften im irischen Dublin wurde er mit dem Recurvebogen jetzt Vizeweltmeister.

Einmal mehr sorgte der frühere FITA-Nationalschütze Rohrberg in Dublin für den größten deutschen Erfolg. Erst im Finale scheiterte der Tuning-Experte der Deutschen Nationalmannschaft an den frisch gebackenen Weltcup-Finalsieger und Olympiadritten von Rio, Brady Ellison aus den USA, mit 52:59. Rohrberg hatte sich über Platz sechs für das Viertelfinale und Rang drei in der zweiten Ausscheidungsrunde für die Vorschlussrunde qualifiziert. Im Halbfinale gewann der Langwedeler dann gegen den Italiener Marco Morello mit 57:55. Auch im Team bot Rohrberg eine starke Leistung. Nach dem Auftaktsieg gegen Frankreich mit 101:97 unterlag Deutschland gegen Italien mit 52:54. Auch der darauffolgende Kampf um die Bronzemedaille wurde gegen Schweden knapp mit 53:55 verloren. - Text: roh / Foto: privat