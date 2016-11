Tom Schneidt verpasst nur knapp Finale

Verdens Boxer Dritter bei der DM

+ Starkes Halbfinale nur knapp verloren: Verdens Boxer Tom Schneidt landete bei der DM in Köln auf dem dritten Platz.

Verden - Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften U18 im Amateurboxen in Köln unterlag der für den BC Verden kämpfende Tom Schneidt im Halbfinale dem späteren Deutschen Meister Fabian Thiemke (Berlin) knapp nach Punkten.

Der 16-jährige Gymnasiast zeigte im Schwergewicht bis 91 Kilo eine bärenstarke Leistung gegen den Junioren-Europameister Thiemke. In allen drei Runden war Tom Schneidt mit seinem Gegner, der doppelt so viele Kämpfe auf dem Buckel hatte, auf Augenhöhe und verlor jeden Durchgang nur sehr knapp. „Man muss auch berücksichtigen, dass Tom in Köln der mit Abstand jüngste Boxer in seiner Gewichtsklasse war“, sagte seine Heimtrainerin Birgit Gerlach. Im Finale machte Fabian Thiemke mit seinem Hamburger Gegner Leon Rahimi kurzen Prozess und gewann durch technischen K.o. in der zweiten Runde.

„Im nächsten Jahr endlich Meister werden“

Auch das wertet Schneidts Leistung noch einmal auf. „Im nächsten Jahr greife ich wieder an und dann möchte ich endlich Deutscher Meister werden“, hat Tom Schneidt weiterhin ein großes Ziel vor Augen. J jho