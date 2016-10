Eva Schmidt will für eine Überraschung sorgen

Landesligist TV Oyten III erwartet Titelfavorit Werder

+ Morsums Martin Eschkötter

Morsum/Oyten - Alles andere als eine leichte Aufgabe wartet auf die Damen des Handball-Landesligisten TV Oyten III im Heimspiel gegen Titelaspirant SV Werder Bremen II. Auch der TSV Morsum genießt Heimrecht gegen die Oberliga-Reserve des VfL Stade.

TV Oyten III - SV Werder Bremen II (So., 17 Uhr). „Das Training läuft gut und die Einstellung ist prima. Und vom Potenzial können wir sicher für eine Überraschung sorgen“, glaubt Oytens Spielertrainerin Eva Schmidt an ihre Mannschaft. Das große Manko bei den beiden Niederlagen zum Auftakt war die schwache Chancenverwertung. Daran wurde zuletzt in den vier spielfreien Wochen intensiv gearbeitet. Allerdings müssen die Gastgeberinen gegen den großen Favoriten und selbst ernannten Titelfavoriten aus Bremen mit Maike Hemmerich (privat verhindert) ausgerechnet auf ihre Spielmacherin verzichten. Schmidt: „Dann müssen eben andere ihre Aufgabe übernehmen.“

TSV Morsum - VfL Stade II (So., 16.30 Uhr). Beim Stader Gastspiel in Schwanewede machte sich Morsums Coach Martin Eschkötter persönlich ein Bild vom kommenden Gegner. Dabei sah er ein Team mit einer guten Deckung, starker Torfrau und einer gehörigen Angriffswucht. Daher erwartet Eschkötter ein extrem hartes Stück Arbeit auf sein Team zukommen. Zumal ihm im zweiten Heimspiel mit Maike Röpke (verletzt), Kathrin Höher und Edda Gohl (beide privat verhindert) drei wichtige Spielerinnen nicht zur Verfügung stehen. „Wir pfeifen personell nicht aus dem letzten Loch. Daher wird auch nicht gejammert“, erwartet Martin Eschkötter ein Duell auf Augenhöhe. In den vier Wochen Spielpause, in die ein wenig aussagekräftiges Pokalspiel eingebettet war, hätte sein Team normal trainiert. Noch in der letzten Spielzeit hat seine Mannschaft zwei Siege gegen die Oberligareserve gefeiert.

bjl