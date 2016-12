Schiffczyk beißt auf die Zähne – 2:2

Squash: Badens Spitzenspieler sichert das Remis gegen Jeverland / Jäger: „Alle haben super gekämpft“

+ Nina Broschart zeigte vor allem im Duell gegen Jeverland eine starke kämpferische Leistung. Letztlich musste sich die Badenerin dann aber doch in fünf Sätzen geschlagen geben. J Foto: Hägermann

Baden - Drei Punkte hatte Tim Jäger zum Abschluss der Hinrunde der Squash-Oberliga im Vorfeld von seiner Mannschaft gefordert. Auch wenn es nach den beiden 2:2-Unentschieden gegen Boast Busters Jeverland und Boastars SC Osnabrück nur zwei wurden, zeigte sich der Kapitän des SC Achim-Baden keinesfalls unzufrieden: „Ich kann niemanden einen Vorwurf machen. Alle haben super gekämpft. Das war eine ganz andere Vorstellung als am letzten Spieltag!“

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Jäger jedoch mit der Platzierung. „Das wir die Vorrunde im unteren Drittel beenden, war eigentlich nicht unser Anspruch. In Anbetracht der personellen Situation war es aber auch nicht einfach für uns. Wir müssen nur aufpassen, dass wir den Abstand nach unten wahren“, lautete die erste Forderung des Badener Mannschaftsführers.

Gegen Jever erwischten die Badener keinen guten Start. Lena-Marie Sohl hatte nur im zweiten Satz eine Chance gegen Ulrich – 0:3. Deulich enger verlief indes die Partie zwischen Nina Broschart und Schleheck. Letztlich musste sich die Badenerin im fünften Satz geschlagen geben. „Nina fehlte es in den entscheidenden Momenten auch am nötigen Quäntchen Glück“, wäre für Jäger auch ein Sieg möglich gewesen. Damit standen die Badener bereits mit dem Rücken zur Wand. Doch Ulf Mettchen, der sich die Kritik nach seinem schwachen Auftritt am vergangenen Spieltag offensichtlich zu Herzen genommen hatte, verkürzte durch ein souveränes 11:2 im fünften Satz über Thomas auf 1:2. Gar nicht gut sah es jedoch bei Florian Schiffczyk aus. Gegen Stöhr geriet Badens Spitzenspieler nicht nur in Rückstand, sondern knickte auch noch um im zweiten Satz. Nach einer Verletzungspause kämpfte sich „Schiffi“ jedoch zurück in die Partie und sicherte seinem Team durch das 11:2 im fünften Satz das Unentschieden.

„Da die hinter uns platzierten Osnabrücker gegen Jever gewonnen hatten, waren wir natürlich gefordert. Von daher habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich doch spiele“, erklärte Jäger seinen Einsatz. Eine Maßnahme, die sich auszahlen sollte. Gegen Maus behauptete sich der SC-Kapitän mit 3:2-Sätzen. Keine Probleme hatte Mettchen, sodass es nach Broscharts Niederlage 2:1 aus Sicht der Gastgeber hieß. Erneut war Florian Schiffczyk gefordert. Dieses Mal sollte es jedoch nicht zu einem Sieg reichen. Trotz großer Gegenwehr musste er sich seinem „Angstgegner“ Frank Richter in drei knappen Sätzen geschlagen geben.

SC Achim-Baden - Boast Busters Jeverland 2:2. Sohl - Ulrich 4:11, 10:12, 5:11; Broschart - Schleheck 11:8, 8:11, 5:11, 11:8, 3:11; Mettchen - Thomas 11:4, 11:9, 10:12, 7:11, 11:2; Schiffczyk - Stöhr 9:11, 611, 11:8, 11:4, 11:2.

SC Achim-Baden - Boastars SC Osnabrück 2:2. Broschart - Meyerrose 8:11, 6:11, 8:11; Mettchen - Namyslo 11:6, 11:1, 11:1, Jäger - Maus 11:5, 7:11, 11:9, 10:12, 11:4; Schiffczyk - Richter 7:11, 10:12, 9:11. J kc