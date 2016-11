Sammrey hat die Qual der Wahl

+ Wieder fit: Daniel Aritim.

Oyten - Interessante Konstellation am Sonntag beim TV Oyten, der um 14 Uhr den VSK Osterholz-Scharmbeck zu Gast hat. Beide Teams konnten in der Fußball-Bezirksliga zuletzt fünfmal in Folge gewinnen, zumindest eine Serie wird also nach dem Abpfiff gerissen sein.

„Zudem sind beide Mannschaften ähnlich aufgebaut, verfügen über viele junge und hungrige Spieler“, fügt da Oytens Coach Axel Sammrey an, der personell erneut aus dem Vollen schöpfen kann. Da nur Jan Gerkens (5. Gelbe Karte) fehlen wird, hat der Übungsleiter die Qual der Wahl. Zumal Moritz Krimmer sowie Daniel Aritim ihre Verletzungen auskuriert haben. „Dass ich sie allerdings gleich in die Start-Elf werfen werde, ist eher unwahrscheinlich“, sagt der Coach, der sich noch genau ans Hinspiel erinnert: „Da haben wir früh mit 2:0 geführt, standen danach aber gehörig unter Druck und waren fast nur noch mit Abwehrarbeiten beschäftigt. Mal sehen, wie es dieses Mal läuft!“ J vst