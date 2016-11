Sagajewski-Ausfall fatal

Badens Drittliga-Volleyballer zeigen Tabellenführer Aachen trotz 0:3 die Zähne

+ Christoph Erth (11) sprang früh für Ole Sagajewski in die Bresche und machte seine Sache sehr gut. J Fotos (2): von Staden

BADEN - Von Frank von Staden. Die Überraschung blieb trotz lautstarker Fan-Unterstützung aus, dennoch verkauften sich Badens Drittliga-Volleyballer beim 0:3 in eigener Halle gegen den Tabellenführer aus Aachen mehr als teuer. TVB-Coach Peter-Michael Sagajweski machte diese Niederlage, die allerdings sehr knapp war, vor allem an dem frühen Ausfall seines Sohnes Ole fest, der bereits nach zehn Minuten so unglücklich bei der Landung mit dem Fuß umknickte, dass es für ihn nicht mehr weiterging.

„Wenn Ole hätte durchspielen können, geht das Ding hier ganz anders aus, dann gewinnen wir mit 3:1“, konstatierte der Badener Übungsleiter später voller Überzeugung. „Mit ihm hätten wir sicher mehr Blockerfolge gegen dieses Kraftpaket gehabt“, so Sagajewski weiter, der damit den Aachener Johannes Sülldorf meinte, der immer wieder mit krachenden Angriffsbällen durchkam und auch in den entscheidenden Momenten immer wieder Verantwortung übernahm. Denn in jedem Satz ging es eng zu. Zum Ende hin aber unterliefen den Gastgebern einfach zu viele leichte Fehler, waren zudem die Angaben nicht gewinnbringend genug. „Das Ergebnis spielgelt deshalb auch nicht den wahren Spielverlauf wider. Baden hat wirklich super verteidigt, hat uns das Leben enorm schwer gemacht. Aber wir wussten ja, dass es in dieser Halle mit diesem Publikum nicht leicht werden würde“, meinte da später Aachens Trainer Roland Brüss. 23:25, 23:25 und nochmals 23:25 – der TVB schnupperte zwar in jedem Satz kurz an einem Erfolg, konnte sich am Ende aber nicht für eine über weite Strecken gute und auch spektakuläre Spielweise belohnen.

Ein Sonderlob in dieser Partie verdiente sich Badens Christoph Erth, den Coach Sagajewski eigentlich für dieses Match eine Ruhepause verordnen wollte, aufgrund der Verletzung seines Sohnes aber ins Feuer warf und nicht enttäuscht wurde. „Er hat einen wirklich guten Job gemacht und bewiesen, dass er es auch mit einem Kaltstart kann. Er ist quasi wie Phönix aus der Asche gestiegen“, befand Sagajewski, der sich natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Zumal Radio Bremen mit einem Kamera-Team anwesend war und einen Kurzfilm für den Sport-Blitz am Montag (18.06 Uhr) drehte.

Dass seine Jungs sich auf den beiden zuvor eingefahrenen Siegen etwas ausruhen könnten, daran glaubt der Trainer weiß Gott nicht: „Dass ist nicht ihre Mentalität! Auch wenn es nur einen Absteiger gibt, brauchen wir doch sicher 20 Punkte.“