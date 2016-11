Riedes Verletztenliste wird immer länger

Sonntag wichtiges Spiel beim TuS Bothel

Riede - Die Situation für den MTV Riede bleibt in der Fußball-Bezirksliga weiter enorm angespannt. Am Sonntag gastiert das Team von Trainer Torsten Krieg-Hasch nun beim TuS Bothel, einem potenziellen Kontrahenten im Abstiegskampf, der nur einen Zähler vor den Kreisverdenern rangiert.

„Dabei schätze ich Bothel viel stärker ein als in der vergangenen Saison. Wir müssen uns jetzt an den Tugenden hochziehen, die wir zuletzt beim Sieg über Stemmen in die Waagschale geworfen haben. Fakt ist, dass wir in dieser Saison bis zum letzten Spieltag enorm kämpfen müssen, um in der Liga zu bleiben. Und nur, wenn die Jungs dazu bereit sind, werden wir das auch schaffen“, weiß da der MTV-Trainer um die Schwierigkeit dieser Aufgabe. Zumal er personell wieder einmal eine lange Liste schreiben kann, auf wen er nicht zurückgreifen kann. Darunter sind wichtige Akteure wie Stefan Scholz oder auch Torben Schumacher. J vst