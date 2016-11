Prellball: TV Baden behält im Endspurt die Nerven

Bundesligist fährt die anvisierten fünf Siege ein und steht auf Platz drei / „Den jetzt verteidigen“

+ Feierte mit Baden fünf Siege und steht auf Rang drei: Isabell Abelmann. J Foto: Woelki

Baden - Auf Erfolgskurs: Am zweiten Spieltag der Prellball-Bundesliga fuhren die beiden Teams des TV Baden zahlreiche Siege ein. So trat die Erste mit Isabell Abelmann, Janina Bohling, Ann-Kristin Bick, Tabea Fieweger und Madeline Hendrian auf. „Als Ziel hatten wir uns fünf Siege gesetzt. Das haben wir auch erreicht. Wir sind zufrieden“, freute sich Sprecherin Isabell Abelmann.

Gegen MTV Wohnste II (41:23) und TuS Concordia Hülsede (38:28) mussten die Badenerinnen in die Spur finden und bauten jeweils ihren Vorsprung aus. Gegen Hannover (32:30) und Marienfelde (29:26) kämpften sie verbissen zum Schluss. „Teilweise lagen wir hinten, haben dann aber im Endspurt die Nerven behalten und gepunktet“, freute sich Abelmann. Gegen TV Mahndorf hatte der TV Baden von Anfang an keinerlei Probleme und gewann hoch mit 36:15. „Damit befinden wir uns auf einem sehr guten dritten Platz zur Halbzeit und wollen diesen weiterhin verteidigen“, so Abelmann.

Zweite nach drei Erfolgen nun Siebter

Die Zweite des TVB mit Christine Behrens, Melanie Hellmich, Iris Mansch-Kalinowski, Denise Schönhoff, Christine Trillhase und Sandra Kempa fuhr drei Siege ein. Gegen TuS Concordia Hülsede (30:39) und MTV Wohnste (24:32) kam das Team II schlecht ins Spiel. Den Badenerinnen unterliefen zu viele Eigenfehler, sodass beide Partien verloren gingen. Gegen den TV Mahndorf (32:28) hatte Baden wenig Probleme. In der zweiten Halbzeit kam Mahndorf aber nochmal wieder ran. Gegen VfL Hannover (33:30) und TSV Marienfelde (30:29) kämpfte die TVB-Reserve und behielt die Nerven. „Beide Spiele gewann unser Team verdient“, sagte Abelmann.

Tabelle: 1. TV Sottrum I 21:1, 2. MTV Eiche Schönebeck I 19:3, 3. TV Baden I 18:4, 4. MTV Wohnste I 16:6, 5. MTV Eiche Schönebeck II 16:6, 6. TuS Concordia Hülsede 12:10, 7. TV Baden II 10:12, 8. TSV Marienfelde 6:16, 9. VfL Hannover 6:16, 10. MTV Wohnste II 6:16, 11. TV Sottrum II 2:20, 12. TV Mahndorf 0:22. J woe