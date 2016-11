Peter und die 13 Räuber

Drittliga-Volleyballer des TV Baden ringen im Aufsteigerduell SVG Lüneburg II mit 3:2 nieder / Halle kocht

+ Übernahm bei einigen wichtigen Aktionen Verantwortung: Badens Thomas Baum, der hier mit einem Angriffsball punktet. J Foto: vst

BADEN - Von Frank von Staden. Was für eine Mega-Stimmung am Sonntagabend in der Lahofhalle: Vor rund 250 begeisterten Zuschauern brannten die Drittliga-Volleyballer des TV Baden im Aufsteigerduell gegen die SVG Lüneburg II ein echtes Feuerwerk ab, zwangen den Titelfavoriten nach einem 2:2 in den Tiebreak und raubten den Gästen am Ende nicht nur den erhofften einen Punkt, sondern durften durch ein 15:10 im Entscheidungssatz sogar den ersten Saisonheimsieg bejubeln.

Als Ole Seuberlich den entscheidenden Ball im Feld der Gäste mit einem Kracher versenkte, schien die Halle kurzzeitig überzukochen. „Das war Wahnsin, ein tolles Spiel. Endlich haben wir rechtzeitig den Respekt abgelegt, selbst die Initiative ergriffen. Ich bin unglaublich stolz auf diese Jungs, die ja noch längst nicht am Ende der Fahnenstange mit ihrer Leistung angekommen sind“, stammelte später ein sichtlich ergriffener TVB-Coach Peter-Michael Sagajewski. Als ihn dann aber Lüneburgs artig gratulierender Routinier Sven Tennert fragte, wohin die Reise der Hausherren denn noch gehen soll und ob man selbst an einen weiteren Aufstieg denken würde, da schüttelte der Übungsleiter nur mit dem Kopf. Auch, wenn er mit seinen 13 Räubern soeben den heißesten Aufstiegskandidaten der 3. Liga West bezwungen hatte: „Dafür fehlt uns derzeit doch einfach noch zu viel! Wir müssen in Zukunft zusehen, dass wir vom Fleck weg gallig sind, sonst fliegt uns auch mal ein ganzes Spiel weg!“

Sagajeweski dachte da an Durchgang eins, in dem die Badener teilweise zu ängstlich und gerade auch beim Block zu zaghaft ob der klaren Längenvorteile der Lüneburger agierten. So wähnten sich die Gäste nach einem 25:21 auf einem guten Weg. Doch in der kurzen Pause schien Sagajewski deutliche Worte gefunden zu haben. Ob nun Stefan Baum, Ole Seuberlich, der wieder bärenstarke und coole Alexander Decker oder auch Luca Ahrendt: In Satz Nummer zwei saßen die Angriffe, zeigten die Badener nun selbst einige Monsterblocks und waren auch in den Rallyes hellwach. Ein 3:7-Rückstand wurde so noch gedreht, Stefan Baum besorgte am Ende mit dem Punkt zum 25:20 den Ausgleich. „Jetzt holen wir uns auch den nächsten Duchgang. Ich tippe auf einen Tiebreak“, orakelte da Sagajewski in der zehnminütigen Pause.

Er sollte Recht behalten. Nur nicht ganz mit dem Spielverlauf. Denn Satz Nummer drei ging sehr deutlich an die Erstliga-Reserve (25:16). Mit kräftiger Zuschauerunterstützung schüttelten sich die Hausherren dann einmal kräftig, steckten nicht den Kopf in den Sand und behielten in Durchgang vier in den entscheidenden Phasen die Nerven – 25:22. Und jetzt war die Brust des TVB so breit, dass jeder noch so gut gesetzte Ball des SVG regelrecht emotionslos an ihr abprallte. Als Decker das 11:7 gelang, hielt es keinen Zuschauer mehr auf seinem Sitz. Immer lauter, immer schneller wummerte nun die Musik aus den Boxen, wenn der TV Baden nachlegen konnte. Und als Ole Seuberlich dann den Schlusspunkt hinter einem echt „geilen“ Volleyball-Krimi setzte, kannte der Jubel in der Halle keine Grenzen mehr.