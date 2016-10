Panitz fordert eine höhere Effektivität

Daverdens Trainer nimmt in Habenhausen die Außenseiterrolle an

+ Daverdens Marcel Wrede

Daverden - Zwar übernahm B-Lizeninhaber Marcel Wrede die abschließende Trainingseinheit beim Handball-Verbandsligist TSV Daverden für den verhinderten Coach Thomas Panitz, doch spielen wird der wurfgewaltige Linkshänder (beruflich verhindert) in der Partie beim ATSV Habenhausen II (Sbd., 19 Uhr) nicht.

„Derzeit läuft bei uns alles nicht so ganz glücklich. Wollen wir aus Habenhausen etwas mitnehmen, muss bei uns schon alles passen“, nimmt Panitz die Außenseiterrolle nur zu gerne an. Schließlich fehlten unter der Woche die erkrankten Joost Windßuß, Marin Wrede sowie Daniel Beinker (beruflich verhindert) im Training. Allerdings will Daverdens Trainer die Punkte beim ATSV nicht kampflos abgeben, zumal das Selbstvertrauen nach dem ersten Sieg gegen Langen stark gestiegen ist. Panitz weiß jedoch um die Probleme im Spiel seiner Mannschaft: „Wir müssen deutlich effektiver und abgeklärter zu Werke gehen. Auch die Wurfquote muss weiter nach oben geschraubt werden. Gelingt uns das nicht, wird es extrem schwer bei der jungen Habenhauser Truppe.“

bjl