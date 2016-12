Nico Meyer drängt in die Etelser Startelf

1:5 gegen Werders U23 macht Mut für Lüneburg

Etelsen - Wenn es ein gutes Halbjahr bleiben soll für den TSV Etelsen, muss am Sonntag (15 Uhr) im letzten Landesliga-Duell vor der Winterpause bei der SV Eintracht Lüneburg noch ein Sieg her. „Den peilen wir natürlich auch an“, weiß Coach Dennis Offermann seine Elf nach der 1:2-Derbypleite gegen den FC Verden 04 in der Pflicht.

Ein Mutmacher dafür war das Testspiel am Mittwochabend auf dem Oytener Kunstrasen gegen Werders U23. Zwar mussten sich die Blau-Weißen 1:5 geschlagen geben, aber vor allem im ersten Durchgang zeigten sie eine starke Leistung. „Wir haben die eigene Hälfte massiv verteidigt, die Räume eng gemacht und Nadelstiche gesetzt. Das war sehr gut organsiert“ lobte Offermann.

Es habe den Schlossparkkickern gezeigt, wie sie agieren können, wenn sie defensiv gut stehen: „Mit Ruhe und Übersicht sind uns spielerische Lösungen gelungen.“ Nach dem 0:1 durch Kazior (14.) durch einen Sonntagsschuss aus der Drehung glich Kato Tavan nur drei Minuten später aus. Ein 1:1 zur Pause wäre verdient gewesen, aber mit dem Schlusspfiff traf Werder zum 2:1. Im zweiten Abschnitt dominierte der Drittligist, nutzte Wechsel bei Etelsen und siegte noch 5:1. Der in der Vorwoche noch erkrankte Nico Meyer überzeugte auf der linken Seite und drängte sich für die Startelf am Sonntag in Lüneburg auf. Busabfahrt: 12.15 Uhr am Sportplatz. J vde