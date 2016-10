Neucoach Krause will nächsten Dreier

Brunsbrock erwartet FC Wanna/Lüdingworth

Brunsbrock - Die Fußballerinnen des TSV Brunsbrock haben morgen erneut Heimrecht, wenn es in der Bezirkliga gegen den Aufsteiger FC Wanna/Lüdingworth (16 Uhr) geht. Die Gäste haben sich bis jetzt sehr gut geschlagen und auf Platz sechs zwei Punkte mehr auf dem Konto, als der TSV Brunsbrock. „Für uns besteht wie schon gegen Nartum die Chance, mit einem Sieg den Gegner in der Tabelle zu überholen und auf einen Mittelfeldplatz zu klettern“, sagt Brunsbrocks Trainer Christian Krause. Soll das gelingen, muss sein Team gegen den FC Wanna/Lüdingworth aber genauso konzentriert spielen und in der Abwehr gut stehen wie zuletzt gegen Nartum.

Die Gäste haben in sechs Spielen schon 21 Tore erzielt, wobei sich besonders Lucy da Silva Oliveira und Franziska Reisen hervor taten. Christian Kraus hatte mit dem 4:1-Sieg gegen die SG Nartum/Horstedt zu Hause einen super Einstand. „Wir wollen auch gegen Wanna/Lüdingworth punkten, um da unten möglichst schnell rauszukommen“, sagt Christian Krause, dem ein ähnlicher Kader wie zuletzt zur Verfügung steht. J jho