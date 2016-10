FSV Langwedel empfängt am Freitag TuS Bothel

Nelles Respekt vor Meinke und Ahrens

+ Viktor Heidt steht Langwedels Trainer Benjamin Nelle am Freitagabend im Heimspiel gegen Bothel wieder zur Verfügung. J Foto: vst

Langwedel - Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) erwartet Fußball-Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen den TuS Bothel – und alles andere als ein Sieg wäre sicherlich schon eine Überraschung. Denn momentan hat das Team von Trainer Benjamin Nelle einen echten Lauf, musste sich zuletzt nur dem Titelmitfavoriten FC Hambergen beugen.

„Bothel werden wir aber nicht mal eben so bezwingen können. Die haben sich zur Vorsaison gut gemacht, sind defensiv sehr viel stabiler geworden und verfügen in Spielertrainer Meinke als Spielgestalter und Ahrens im Angriff über zwei starke spielende Persönlichkeiten“, zollt da der FSV-Coach dem Gegner großen Respekt. Verzichten muss er weiter auf Daniel Throl sowie auf Ernst (krank), Niemann und Bormann (beide Studium). Dafür kann er aber wieder auf Gross als auch Heidt zurückgreifen, die am vergangenen Sonntag mit 3:1-Erfolg in Worpswede noch fehlten.

vst