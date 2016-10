Müller: Ein 6:1 zum Einstand

1. Fußball-Kreisklasse: TSV Dauelsen problemlos

+ Sah am Sonntag einen nie gefährdeten 6:1-Sieg gegen Riede II: Dauelsens Neu-Coach Ralf Müller.

Verden - Während TSV Bierden derzeit mit großen Schritten zurück Richtung Fußball-Kreisliga eilt, scheint beim TSV Blender so langsam klar zu sein, dass es für die 1. Kreisklasse nicht reicht. Kurios dann die Aussage von Borstels Betreuer Tom Leske, der beim 3:4 gegen den TSV Brunsbrock Schiedsrichter Ismail Akpinar unterstellt, dass er zweimal Gelb-Rot gegen den BSC zog, ohne zuvor eine Verwarnung ausgesprochen zu haben.

TV Oyten II - TSV Otterstedt 2:1 (1:0). „Ein verdienter Sieg für uns, denn wir waren über weite Strecken das bessere Team“, urteilte später Oytens Coach Abdoul Bouba, der nach 25 Minuten die Führung durch Janek Berkhan bejubeln durfte. Zu Beginn des zweiten Abschnittes kam Otterstedt besser in die Partie und durch Matthias Mahnke zum Ausgleich (50.). Doch 15 Minuten vor dem Abpfiff gelang Mario Sonntag der Siegtreffer.

Borsteler FC - TSV Brunsbrock II 3:4 (2:4). Was für ein kurioses Spiel. So führten die Gäste bis zur 15. Minute durch Tore von Hans-Henning Willenbrock, Matthias Twietmeyer, Enno Heller und einem Eigentor von Matthias Jachmann mit 4:0, kassierten dann durch Robert Smerczek (18./39.) bis zur Pause noch zwei Anschlusstreffer des BFC. In der 54. Minute schickte dann Akpinar nach einer Freistoßentscheidung für die Gäste Artur Pfannenstiel und Smerczek mit Gelb-Rot vorzeitig zum Dusche. Tom Leske schwört: „Zuvor hatten sie weder gemeckert, das Foul begangen oder Gelb gesehen. Ein Regelverstoß!“ Dennoch gelang Jermaine Mosley (83.) noch das 3:4.

SV Baden - TSV Bierden 1:3 (1:2). Einen unter dem Strich verdienten Sieg gelang dem Tabellenführer aus Bierden beim gut mitspielenden SV Baden. Marc Tietjen traf nach einer Viertelstunde zur Führung für Bierden. Nur fünf Minuten später erhöhte Marc Lindenberg auf 2:0 für die Gäste. Baden blieb jedoch im Spiel und kam fünf Minuten vor der Pause zum Anschluss durch Stefan Kübler. Mit dem Wiederanpfiff erzielte Benny Bischoff das 3:1 für Bierden(46.). „Bierden brachte den Vorsprung am Ende geschickt über die Zeit und siegte verdient“, so Badens Coach Oliver Bender.

SV Wahnebergen - TSV Blender 2:1 (1:1). „Ein dreckiger und glücklicher Sieg“, so SVW-Trainer Jörg Behrens, gelang seinen Mannen im Kellerduell. In einer vom Kampf betonten Partie gingen die Hausherren durch Bastian Müller in Führung. Zehn Minuten vor der Pause glich Janosch Rickers für Blender aus. Eine Viertelstunde vor dem Ende erzielte Bastian Müller mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung für den SVW. Blender steckte jedoch keineswegs, doch scheiterte man an Latte und Pfosten.

TSV Dauelsen - MTV Riede II 6:1 (4:1). Einen klaren Heimsieg sah Neu-Coach Ralf Müller. Hauke Kruse erzielte das 1:0(23.). Aron Kailsasam erhöhte auf 2:0(34.). Nur zwei Minuten später gelang Riede durch Hendrik Ehlers der Anschlusstreffer, doch noch vor der Pause sorgte Hauke Kruse mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung (41./45.). In der 62. Minute traf Kruse mit seinem vierten Tor des Tages zum 5:1. Den Emdstand besorgte Sascha Hohl.

SVV Hülsen II - TSV Posthausen 1:1 (0:0). Erst im zweiten Abschnitt übernahmen die Hausherren mehr und mehr das Geschehen und gingen folgerichtig durch Michael Schwenk (77.) in Führung, ließen danach aber gute Chancen zur Vorentscheidung aus. In der 87. Minute sah dann Torschütze Schwenk Gelb-Rot. Somit kam Posthausen nocheinmal zurück und in der Nachspielzeit zum Ausgleichstreffer durch Johan Phillip Zehl (90.+4).

TV Oyten III - FSV Langwedel-Völkersen II 3:2 (0:1). Die Gäste waren gut eine Stunde lang das bessere Team und führten durch Marcel Clüver (36.) und Matthias Cordes (60.) verdient mit 2:0. Phillip Müller verkürzen dann auf 1:2. Fünf Minuten vor dem Ende glich Sebastian Finke zum 2:2 aus. Nur zwei Minuten später drehte dann erneut Finke die Partie, erzielte den 3:2-Siegtreffer für den Gastgeber.

ml