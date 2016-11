Mirko Haubold feiert Last-Minute-Siegtor

U19: Verden/Brunsbrock 2:1 in Gnarrenburg

+ Mirko Haubold

Brunsbrock - Erst durch ein Last-Minute-Tor von Mirko Haubold feierten die A-Junioren (U 19) des JFV Verden/Brunsbrock in der Landesliga einen glücklichen 2:1-Sieg beim Tabellenletzten in Gnarrenburg. Die Gastgeber hatten zuletzt mit einem 8:0 über Langen aufhorchen lassen, so erwartete die JFV wieder ein starker Gegner.

In der ersten Halbzeit kamen die Gäste um Trainer Walter Hötzl sehr gut aus den Startlöchern, kombinierten mit Eddy Kelsch und Marvin Gauster im Mittelfeld sehr gut und hatten vorne mit Bastian Brünger und Robert Decani zwei gefährliche Stürmer. Moritz Hestermann brachte die Auswärtself mit seinem ersten Saisontor (19.) mit 1:0 in Führung.

Die Gastgeber glichen jedoch kurz vor der Pause verdient zum 1:1 aus. „Nach dem Wechsel drückte uns der Gegner ordentlich in unsere eigene Hälfte und wir hatten einige Mühe uns zu befreien“, hatte Hötzls Elf Glück, dass die Gnarrenburger einen Elfmeter nicht verwandeln konnten (55.). Nachdem alles auf ein gerechtes Remis zulief, übernahm Mirko Haubold die Verantwortung und schoss das vielumjubelte Last-Minute-Siegtor (90.+2). „Sicher ein etwas glücklicher Erfolg, aber die drei Punkte kann uns keiner mehr nehmen“, schnaufte Hötzl durch.

dre