Metzing/Hesse sichern Hutbergen das 8:8

4:9 – aber Posthausen ärgert Titelfavorit

+ Hutbergens Christopher Uhlig hatte mit zwei Einzelsiegen großen Anteil am 8:8 im Kellerduell gegen Aumund-Vegesack.

Posthausen - Nun hat es auch den TSV Posthausen erwischt: Im fünften Spiel kassierte der Aufsteiger beim 4:9 gegen Titelanwärter ATSV Habenhausen II die erste Saisonniederlage in der Tischtennis-Bezirksliga. Im Kellerduell kam der TTC Hutbergen zu einem 8:8 gegen Aumund-Vegesack.

TSV Posthausen – ATSV Habenhausen II 4:9. Auch wenn die Niederlage letztlich verdient war, war das Ergebnis keinesfalls so deutlich. Die Gastgeber gingen mit einem 1:2-Rückstand aus den Doppeln, ehe Torsten Schrodt durch einen Sieg gegen Henrichs für das 2:2 sorgte. Was folgte, waren drei knappe Siege der Gäste. Erst Jörg Bormann gelang gegen Wojciechowski das nächste Erfolgserlebnis für die Gastgeber – 3:5. Für Posthausens letzten Punkt zeichnete Torsten Schrodt verantwortlich. Er behauptete sich im Duell der Spitzenspieler in vier Sätzen gegen Mönch. „Trotz der Niederlage war es eines unserer besten Spiele. Aber Habenhausen war einfach den kleinen Tacken besser“, erklärte Kai Emigholz. „Aber ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Leistung unsere Punkte noch holen werden.“

TTC Hutbergen – SG Aumund-Vegesack II 8:8. Beide Teams lieferten sich in diesem Kellerduell einen harten Kampf. Dabei gerieten die Hutberger zunächst 1:4 in Rückstand. Danach drehte der TTC abwer auf und gewann fünf Einzel in Folge. Tobias Burkhardt und Arno Seichter glichen für die Gäste aus, aber Christopher Uhlig hatte seine Nerven im Griff und gewann gegen Lenz beim 11:6 im fünften Satz auch sein zweites Einzel – 7:6. Da im unteren Paarkreuz aber weder Andreas Otto noch Karsten Blume Zählbares zustande brachten, musste das Abschlussdoppel mit Tobias Metzing/Tobias Hesse gewinnen, um wenigstens einen Punkt retten. Das gelang in eindrucksvoller Manier beim 9:11, 11:9, 11:8, 12:10 gegen Burkhardt/Seichter. Dabei drehte das TTC-Duo im vierten Satz sogar einen 4:10-Rückstand. Entsprechend erleichtert war Metzing und blickte schon mal auf die nächste Partie: „Huchting ist ein schwerer Gegner. Aber auch den wollen wir natürlich ärgern.“ J tm