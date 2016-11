Meisloh und Gerling lassen hoffen – aber 31:37

Keeperin Finja Pohl in zweiter Hälfte Rückhalt

+ Theres Meisloh

Intschede - Mit einer 31:37 (12:20)-Niederlage kehrte die weibliche A-Jugend des TSV Intschede vom Spiel beim ungeschlagenen Spitzenreiter der Vorrunde zur Handball-Oberliga, TV Dinklage, zurück. Das Team des Trainerinnen-Duos Michele Müller und Luisa Hahn steht zwei Partien vor dem Abschluss mit 6:6 Punkten auf Platz fünf.

Gegen die einen klaren Größenvorteil aufweisenden Gastgeberinnen tat sich Intschede anfangs schwer und lag nach zehn Minuten 4:9 zurück. Langsam stellte sich das Team besser auf den Gegner ein. Ein Durchbruch gelang jedoch noch nicht, so dass beim Wechsel der Rückstand auf acht Tore angewachsen war. Mit drei Toren in Folge zu Beginn der zweiten Hälfte wurde der Rückstand auf fünf Treffer verkürzt (15:20). Auch in der Folge verlief die Partie ausgeglichen. Maßgelblichen Anteil daran hatten die jetzt besser aus dem Rückraum treffenden Intscheder Hauttorschützinnen Lisa-Marie Gerling und Theres Meisloh, die jeweils neun Mal erfolgreich blieben. Ein sicherer Rückhalt war Torfrau Finja Pohl, die mit guten Paraden dafür sorgte, dass die zweite Hälfte zugunsten der Gäste ausfiel. Allerdings gelang es nicht mehr, das Spiel gegen den cleveren TV zu kippen.

Tore TSV Intschede: Mia Bruhn (1), Natascha Lukovac (2), Cynthia Haase (2), Lisa-Marie Gerling (9/1), Marieke Witzschke (5), Theres Meisloh (9), Gina Kastens (1).

bos