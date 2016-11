Meinken: „Die größte Stärke ist meine körperliche Präsenz“

Achim/Badens Keeper hilft gerne aus

+ Den Ball sicher – so wollen die Achim/Badener ihren Keeper Bastian Meinken auch im Match gegen Neerstedt sehen. J Foto: Lakemann

Achim - Mit 198 Zentimetern verfügt Bastian Meinken, Keeper der SG Achim/Baden, über Gardemaß. Das ist auch bitter nötig, wenn der Handball-Oberligist am Sonnabend (19 Uhr, Gymnasiumhalle) den alten Rivalen TV Neerstedt empfängt. „Meine größte Stärke ist meine körperliche Präsenz“, weiß der 21-Jährige, der nicht nur in eine Bremer Wohngemeinschaft gezogen ist, sondern gerade auch ein Studium der Rechtswissenschaften an der Bremer Universität aufgenommen hat.

Derzeit hat Meinken drei Saisonspiele hinter sich, um dem etatmäßigen Torwart Tim Fieritz Pausen zu ermöglichen. Dabei war der Student, der erst vor kurzem von einem zehnmonatigen Aufenthalt aus Sansibar im Indischen Ozean zurückkehrte, gar nicht für die erste Mannschaft eingeplant gewesen. Doch der Mittelhandbruch von Stammkeeper Arne von Seelen machte sein Comeback auf der Spielfläche nötig. „Dadurch schont Bastian unsere Zweite, die ja ein Eigenleben hat. Eine gute Geschichte, dass er in die Bresche springt“, freut sich SG-Coach Steffen Aevermann über einen weiteren wichtigen Baustein im SG-Gebilde.

Seit Meinken wieder am Start ist, hat der frühere Zweitligist 4:2 Punkte geholt, obwohl die Niederlage beim Tabellenletzten HSG Delmenhorst zuletzt gar nicht ins Bild passte. „Unsere ersten beiden Auftritte waren gut. Vor allem gegen Barnstorf hat man unser Potenzial gesehen. Die Pleite in Delmenhorst war mehr als unnötig“, urteilt der lange Keeper. Vor seinen zehn Monaten in der Fremde hätte Bastian Meinken „richtig Spaß in der Vorbereitung gehabt“. Jetzt findet sich der Torwart im Oberligateam immer besser zurecht. Doch wenn Arne von Seelen in den Kader zurückkehrt, geht Bastian Meinken freiwillig ins zweite Glied. Weiter mittrainieren in einem tollen Team stünde im Fokus und im Bedarfsfall will Meinken aushelfen, wenn Not am Mann ist.

Doch derzeit ist seine Hilfe noch bei der ersten Mannschaft gefragt. Wie SG-Trainer Aevermann inständig hofft, bleiben die miesen Auftritte an der Delme und gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen Einzelfälle. „Doch wir brauchen immer 100-prozentige Überzeugung. In Delmenhorst haben wir keine gute erste Halbzeit gespielt und im zweiten Abschnitt einen kollektiven Kollaps erlitten“, gibt Aevermann zu verstehen.

Vor der Partie gegen den Tabellennachbarn kann der Rotenburger bis auf die Dauerverletzten auf eine schlagkräftige Formation um Schlüsselspieler Dennis Summa hoffen. Einzig Kreisläufer Arne Zschorlich (privat verhindert) könnte sein Mitwirken noch kurzfristig absagen. „Auf jeden Fall haben wir Erik Schmidt nachnominiert“, erklärt Aevermann, der bei den Gästen ein solides Gebilde ausgemacht hat – mit den Haupttorschützen Eike Kolpack und Björn Wolken, die bei guter Tagesform aber zu kontrollieren sein sollten.

bjl