Hülsens Coach Ziad Leilo im Interview

Hülsen - Von Björn Drinkmann. Die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga ist abgeschlossen. Mit dem SVV Hülsen und dem TSV Uesen stehen zwei Mannschaften an der Spitze, die der Großteil der Experten dort auch erwartet hatte. Dahinter kommen mit den beiden Achimer Teams und vor allem dem TSV Thedinghausen eher Außenseiter. Im Gespräch mit dieser Zeitung schildert SVV-Coach Ziad Leilo seine Sicht der Dinge.

Herr Leilo, nach dem klaren 6:0 vom Sonntag in Hönisch ist die Vorrunde beendet. Mit zehn Siegen, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen (gegen Uesen und Achim) sind Sie sicherlich zufrieden – oder?

Ziad Leilo: Ja ich bin natürlich sehr zufrieden. Gerade weil wir auch Spiele gewonnen haben, in denen es sehr knapp war. Um ganz oben dabei zu bleiben, muss man die gewinnen. Abgesehen vom Match in Uesen waren die Punktverluste unverdient. Gegen Achim, Thedinghausen und Dörverden haben wir zu viele Großchancen liegen gelassen und zusätzlich auch noch individuelle Fehler gemacht, die zu Unentschieden oder Niederlagen geführt haben. Gegen Uesen haben wir starke 60 Minuten gespielt und uns danach durch Undiszipliniertheiten geschadet, so dass wir verdient verloren haben.

Ein Schlüssel Ihres Erfolgs ist sicher die sattelfeste Defensive. Bisher haben Sie lediglich zehn Tore kassiert – eindeutig die Ligaspitze. Es ist zudem auffällig, dass sich Ihre Gegner nur wenige Großchancen erarbeiten. Haben Sie in der Vorbereitung genau da den Hebel angesetzt und verstärkt daran gearbeitet? Schließlich gab es in der vergangenen Saison stattliche 48 Gegentore.

Leilo: Sicher haben wir wenige Chancen zugelassen, weil wir als Mannschaft gut gegen den Ball gearbeitet haben. Außerdem arbeiten von vorne bis nach hinten alle vernünftig mit und außerdem haben wir mit Onur Kaya glücklicherweise einen der besten Sechser der Liga, der im Zentrum alles abräumt. Ein weiterer Grund ist auch unser jetziger Kapitän Ferhat Kadah, der sehr erfahren ist und unseren zweiten Innenverteidiger, den erst 18-jährigen Lukas Scheibe, sehr gut leitet. Bastian Rosilius hat zudem auch schon bewiesen, dass er zu den stärksten Torhütern gehört.

Ein Problem, dass Sie ebenfalls im Verlauf der Hinserie in den Griff bekommen zu haben scheinen, ist die mangelnde Disziplin. Zwar stehen Sie immer noch auf dem unrühmlichen ersten Platz der Kartentabelle, aber immerhin gab es zuletzt in sechs Spielen keinen Platzverweis mehr. Ich denke mal, dass Sie dieses Manko intern klar angesprochen haben!

Leilo: Wir haben in den ersten vier Wochen eine disziplinierte Mannschaft gehabt, die ihre Spiele gewonnen und sich nicht mit Schiedsrichtern und Gegenspielern beschäftigt hat. Leider war ich dann kurz im Urlaub und im Anschluss hatten wir eine Phase, in der es nicht so richtig lief mit der Disziplin. Wir mussten uns von dem einen oder anderen Spieler trennen und haben dem Rest klar gemacht, dass wir nur mit der entsprechenden Disziplin erfolgreich sein werden. Glücklicherweise hat man danach auch gesehen, was man als Mannschaft erreichen kann.

Hönischs Trainer Ricardo Seidel adelte Ihren Spieler Marcel Meyer vor dem letzten Wochenende als den besten Spieler der Kreisliga. Dieser zeigte dann direkt wieder eine herausragende Leistung. Ist er für Sie auch der wichtigste Akteur?

Leilo: Marcel ist auf jeden Fall einer der stärksten Spieler in der Kreisliga, aber ohne seine Mitspieler würde er nicht so aufblühen können. Marcel kann noch mehr aus sich herausholen und das wird er auch in der Rückrunde zeigen, da bin ich mir sehr sicher. Nicht umsonst ist die halbe Landesliga hinter ihm her. Ich bin froh, so einen Spieler zu haben. Musste im Sommer viele Gespräche mit ihm führen, um ihn vom Konzept hier zu überzeugen. Er ist aber eben auch ein Hülsener Urgestein, dem der Verein sehr am Herzen liegt.

Im Laufe der Hinserie haben Sie den TSV Achim als ärgsten Konkurrenten um die Meisterschaft betitelt. Der hat jedoch von den letzten vier Spielen drei verloren und schon einen Rückstand von sechs Punkten. Wer glauben Sie kann Ihre Mannschaft am ehesten an der Meisterschaft hindern?

Leilo: Klar sehe ich die Achimer weiter in der Spitzengruppe. Sie haben mit Jens Dreyer einen sehr guten Trainer, der sie noch in die richtige Bahn bringen wird. Außerdem zähle ich den TSV Uesen zu den Konkurrenten und vielleicht kommt mit Thedinghausen auch noch ein Überraschungsteam dazu. Sie besitzen eine kampfbetonte Mannschaft, die sich nie aufgibt und die so zurecht gegen die Spitzengruppe punkten konnte. Es wird eine ganz spannende Rückrunde werden. Der Meister wird nicht mit zehn Punkten Vorsprung ermittelt werden, es wird eine ganze enge Angelegenheit. Wer die Punkte am konstantesten holt, wird am Ende auch die Meisterschaft bejubeln können.