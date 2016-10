Maja Selmikat setzt Top-Leistung Krone auf

Landesliga: Morsum düpiert Stade II 35:21

Morsum - Martin Eschkötter konnte kaum an sich halten: „Das war eine Demonstration der Stärke. Ich hoffe, dass jetzt der Knoten geplatzt ist.“ Mit einem 35:21 (17:6) über den VfL Stade II hatten die Landesliga-Handballerinnen des TSV Morsum ihren Trainer am Sonntag verzückt. Vor allem die erste Halbzeit, die Eschkötter als die beste dieser Saison bezeichnete, lieferte reichlich Stoff zur Zufriedenheit: Super-Tempo, aggressive Deckung, flüssige Kombinationen. Und der Top-Leistung setzte Maja Selmikat die Krone auf. „Sie hat bärenstark gehalten, einfach super“, schwärmte ihr Coach.

Nach dem 5:4 (10.) gab es für Morsum keine Hürden mehr. Neun Tore in Folge brachten bis zur 18. Minute die 14:5-Führung. Beim Wechsel lagen die Gastgeberinnen 17:6 in Front. Eschkötter: „Das war natürlich der Grundstock. Und es ist auch logisch, dass man daran in der zweiten Hälfte nicht nahtlos anknüpfen kann.“

Die Zügel schleifen ließen seine Damen aber nicht, sie gerieten auch so nie ernsthafter in Gefahr. Es wurde nun mehr gewechselt, Morsum kassierte nun mal leichtfertig Tore. Beim 29:14 (50.) durch Alina Wollering hatte die Heimsieben erstmals 15 Treffer Vorsprung. „Stade wurde unter Wert geschlagen. Die Truppe kann mehr, wir haben aber diesmal nicht mehr erlaubt“, meinte der TSV-Übungsleiter. Er hob auch Anne Stadtlander-Wilkens aus der Zweiten hervor, die mangels Kreisläuferin aushalf.

Tore TSV Morsum: Wiese (1), Szczesny (2), Küster (1), Dopmann (9), Schulz (3/1), Meding (7/2), Wollering (5/1), Stadtlander-Wilkens (2), Rogowski (5).

vde