Mailin Spöring begeistert die Fans

Boxen: Verdenerin punktet für Niedersachsen / Jannika Gerlach und Maximilian Höcherl hadern mit Urteil

+ Die 17-jährige Mailin Spöring (Verden, re.) gewann gegen Elmaz Karayagiz nach souveränem Kampf 3:0. J Fotos (2): Ira Müffelmann

Verden - Super Stimmung herrschte im voll besetzten Saal des Hotels Niedersachsenhof beim vom BC Verden und der Verdener Aller-Zeitung präsentierten Box-Länderkampf zwischen Niedersachsen und Bayern. Die Gäste aus dem Süden gewannen 6:4 und nahmen auch den Pokal mit in den Freistaat. Das tat der guten Atmosphäre aber keinen Abbruch. Den Zuschauern wurden tolle Kämpfe geboten, auch wenn das eine oder andere Urteil nicht so ausfiel, wie es viele gesehen hatten.

Die Box-Night begann mit dem Einmarsch der Teams sowie der Begrüßung durch den Veranstalter und den Vorsitzenden des Niedersächsischen Amateurboxverbandes Burkhardt Schröder. Als Ringsprecher fungierte wie stets in gekonnter Weise der langjährige Ex-Vorsitzende Kay Müffelmann und als Ringarzt Dr. Peter Ahrens, der einen ruhigen Abend verlebte und nicht einzugreifen brauchte. Betreut wurden die Niedersachsen von Birgit Gerlach, Kurt Rischbode und Alexander Stahlbaum. Statt der ursprünglich fest geplanten elf Kämpfe gab es nur zehn.

Verdens stärkster Boxer Tom Schneidt musste auf seinen Kampf verzichten, da Adrian Ehsani (BC Amberg) nicht mit angereist war. Trainerin Birgit Gerlach hatte alles versucht, kurzfristig einen anderen Boxer zu verpflichten, aber 14 Tage vor den Deutschen Meisterschaften wollten weder Kämpfer aus Schleswig-Holstein, Bremen oder Hamburg das Risiko eingehen, gegen den Allerstädter zu kämpfen. Tom Schneidt fährt in dieser Woche in den Bundes- und Landesstützpunkt Gifhorn, um sich dort intensiv auf die DM vom 8. bis 11. November in Köln vorzubereiten.

Im ersten Kampf des Abends traf die 21-jährige Jannika Gerlach (BC Verden) in der Klasse bis 60 Kilo auf die ein Jahr ältere Anika Schuster (BC Weißenburg). Der Kampf wurde vom bayrischen Gast nach Meinung der Wertungsrichter mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Das Urteil löste bei vielen Besuchern Unverständnis aus, denn die Verdenerin war in allen drei Runden die bessere Boxerin gewesen.

Auch der zweite Kampf ging für das Heimteam verloren. Der 15-jährige unerfahrene Kieron Henglein (BC Verden) zeigte in der Klasse bis 65 Kilo gegen Erik Huber eine kämpferisch sehr gute Leistung, doch war er bereits nach der Hälfte der drei Runden mit seiner Kraft ziemlich am Ende. „Das liegt daran, dass sich ein so junger Boxer den Kampf noch nicht richtig einteilen kann“, nahm ihn Gerlach in Schutz. Auch der dritte Kampf ging für Niedersachsen verloren, denn der Verdener Miroslav Zeko verlor in der Klasse bis 60 Kilo deutlich mit 0:3 Richterstimmen gegen Vlad Vassilchenko. Im vierten Kampf gab es endlich den ersten Sieg für die Gastgeber, denn Alexander Winter (Salzgitter) gewann gegen Frank Fischer in der Klasse über 90 Kilo bereits in der ersten Runde durch Abbruch. „Fischer hatte keine Chance und wurde zurecht früh aus den Ring genommen“, urteilte Birgit Gerlach.

Bayern siegt im Vergleichskampf 6:4

Und es folgte gleich der nächste Sieg für Niedersachsen, denn in der Jugend A-Klasse im Leichtgewicht bis 60 Kilo siegte nach einer bärenstarken Leistung die 17-jährige Mailin Spöring gegen Elmaz Karayagiz einstimmig mit 3:0-Richterstimmen. „Eine klasse Leistung von Mailin“, fand ihre Trainerin nur lobende Worte.

In der Pause nach dem fünften Kampf zeigte das jüngste Mitglied des BC Verden, der fünfjährige Robert Graf, was er schon an der „Pratze“ kann. Er unterhielt das Publikum prächtig und erhielt dafür einen kleinen Pokal. Nach der Pause folgten fünf weitere Kämpfe. Der Verdener Alex Meyer war im Leichtgewicht seinem Gegner Arthur Siraev unterlegen und verlor deutlich. Punktsiege gab es danach aber für Jan Camp gegen Vladimit Geier (Bad Windsheim) und für Nawres Salem (beide Salzgitter) gegen Uwe Hernandez (TSV 1860 München). Damit stand es vor den letzten beiden Kämpfen 4:4.

Der in über 70 Kämpfen erfahrene Morrison Owusu (Bayern) gewann gegen den für Niedersachsen boxenden Bremer Tarik Hachimi in der Klasse bis 75 Kilo knapp nach Punkten. Der letzte Kampf des Abends war ein absoluter Höhepunkt. Der 16-jährige Verdener Maximilian Höcherl traf in der Jugend A-Klasse im Schwergewicht bis 91 Kilo auf Miroslav Nikic, der schon über 20 Kämpfe bestritten hatte. Der Reiterstädter präsentierte sich von seiner besten Seite und war konditionell voll auf der Höhe. Er hatte nach Meinung der vieler Besucher mindestens in zwei der drei Runden die Nase vorn, unterlag aber dennoch nach dem Urteil der Wertungsrichter knapp nach Punkten. „Maxi hat drei Runden lang sauber geboxt und viel getroffen. Das Urteil ist zumindest sehr umstritten“, ärgerte sich Gerlach. Damit stand Bayern als 6:4-Sieger des Vergleichs fest. J jho