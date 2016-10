Leon Bauchmüller – er feiert seinen Abschied als Dritter

Kart: Bendingbosteler im letzten Rennen der Bambini light-Klasse in Kerpen stark

+ Noch einnmal Vollgas: Leon Bauchmüller steigt als Dritter im Graf Berghe von Trips Memorial aus der Bambini light-Klasse aus.

Bendingbostel - Erfolgreicher Saisonausklang für Leon Bauchmüller: Der Bendingbosteler Kartpilot wurde beim Graf Berghe von Trips Memorial Dritter. Damit beendete er auch seine Wettbewerbe in der Bambini light-Klasse und wechselt nächstes Jahr zu den Bambinis.

Auf dem traditionsreichen Erftlandring in Kerpen zeigte Leon zum Abschluss nochmal sein ganzes Talent und schaffte in der Gesamtwertung des Graf Berghe von Trips Memorial den Sprungs aufs Treppchen. Der Exprit Kart-Pilot hatte sich für sein „letztes Mal“ bei den jüngsten Teilnehmern im deutschen Kartsport einiges vorgenommen: „Ich nehme das Rennen nochmal sehr ernst und möchte mich gebührend verabschieden.“

Doch in den Freien Trainings lief es noch nicht ganz so rund für den Nachwuchspiloten aus Bendingbostel. Leon fand nicht so recht in seinen Rhythmus und belegte auch nach dem Qualifying lediglich den fünften Rang. „Mein Ziel ist der Sprung in die Top-Drei. Es warten noch drei Rennen auf mich, da kann viel passieren“, gab er sich dennoch zuversichtlich.

„Freue mich auf neue Aufgaben bei Bambinis“

Mit dieser Moral ging es für ihn dann auch wieder nach vorne. Im ersten Wertungslauf machte Leon Bauchmüller satte drei Plätze gut und beendete das erste Rennen mit dem zweiten Platz. In der Folgezeit blieb er konstant in seinem Rhythmus und belegte in den zwei weiteren Wertungsläufen den dritten Platz. „Ein sehr schönes Ende in dieser Klasse. Darauf lässt sich im nächsten Jahr sehr gut aufbauen. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und werde hart arbeiten“, blickte der Sportler in die Zukunft.

Mit dem dritten Platz beim Graf Berghe von Trips Memorial verabschiedet sich der Exprit Kart-Fahrer aus Bendingbostel in die Winterpause und von den Bambini light. In der nächsthöheren Klasse bei den Bambinis wird es darum gehen, sich schnell an die neuen Begebenheiten anzupassen und voll anzugreifen.