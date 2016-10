Kunze vermisst die Zuordnung

TV Oyten kassiert 27:29 gegen Habenhausen / Achtmal Zitnikov

+ Oytens Sven Warfelmann.

Oyten - Zweite Niederlage in Folge für Handball-Landesligist TV Oyten: In eigener Halle unterlag der Aufsteiger nicht unverdient mit 27:29 (11:13) gegen den ATSV Habenhausen III.

„Wir haben uns wieder einmal selbst geschlagen. Obwohl wir Habenhausen immer wieder vor neue Aufgaben gestellt haben, fehlte es in der Deckung einfach an der nötigen Zuordnung. Aber gegen 20 technische Fehler und Fehlschüsse ist eben kein Kraut gewachsen“, resümierte Oytens Coach Sascha Kunze den Spielverlauf. Dabei lag seine Mannschaft nicht einmal in Führung, und letztmals beim 13:13 (32.) durch Sören Blumenthal ergebnistechnisch auf Augenhöhe. Doch in der Folge gaben die Südbremer, die fast mit einem Team durchspielten, immer wieder Gas. Kunze: „Die waren in einigen Situationen wacher als wir.“ Das hatte zur Folge, dass Habenhausen auf 25:21 (52.) davonzog. Das war die Entscheidung, die in der verdienten Pleite des Aufsteigers endete. „Das reicht eben nicht aus. Wir müssen einfach wacher sein“, erklärte Kunze.

Tore für den TV Oyten: Zitnikov (8), Bödecker (6), Blumenthal (6), Dumke (4), Rades (2), Grobler (1). J bjl