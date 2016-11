Krieg-Hasch erwartet heißen Tanz

Riede - Bezirksligist MTV Riede zeigte sich zuletzt relativ stabil – aus der Abstiegszone konnten sich die Segelhorst-Kicker aber beileibe nicht verabschieden.

So kommt es am Sonntag (14 Uhr) auf eigener Anlage gegen den FC Worpswede zum nächsten Kellerduell. „Auch da zählt in erster Linie der Kampf, ich erwarte einen heißen Tanz,“ blickt MTV-Trainer Torsten Krieg-Hasch der Partie mit Spannung entgegen. Trotz der guten Ergebnisse der Vorwochen gelte es erneut, die Abstiegskampf-Tugenden in die Waagschale zu werfen: „Wir dürfen jetzt auf keinen Fall einen Schritt weniger machen, dann kommt auch das Spielerische.“

Verhindert sind Jonathan Zilz (privat) und Niklas Wenzelis (verletzt), beide fehlten auch vor Wochenfrist in der Startelf. Ob der Rieder Coach die am Sonntag ändert, steht nicht fest. „Kann sein, denn mit der Abstimmung gegen Stemmen war ich trotz des 4:1-Sieges nicht ganz zufrieden“, so Krieg-Hasch.

vde