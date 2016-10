Kramer fehlt Quäntchen Glück

Landesliga: Oytenerin verliert dreimal im fünften Satz beim 5:8 im Kellerduell

+ Oytens Mannschaftsführerin Inken Gluza präsentierte sich in Garßen im Einzel in Topform und ging aus allen drei Begegnungen als klarer Sieger hervor. Verhindern konnte sie das 5:8 damit aber nicht.

Oyten - Nach der erwarteten Niederlage beim Tabellenführer SV Werder Bremen mussten sich die TT-Damen des TV Oyten auch im Kellerduell beim TTC Fanfarenzug Garßen mit 5:8 geschlagen geben. Damit hat das Team um Mannschaftsführerin Inken Gluza die Rote Laterne in der Landesliga übernommen.

Eine Entwicklung, die für Gluza alles andere als überraschend kommt. „Auch dieses Mal mussten wir verletzungsbedingt auf unsere Spitzenspielerin Katharina Strauch verzichten. Mit ihr wäre zumindest in Garßen deutlich mehr drin gewesen. Dennoch lassen wir den Kopf nicht hängen und wollen uns mit einem Sieg in Schneverdingen die Chance auf den Klassenerhalt bewahren“, blickte Oytens Mannschaftsführerin schon mal voraus.

Aber auch ohne Strauch war der TVO in Garßen keinesfalls chancenlos. „Leider hat es dort in den Doppeln nicht gepasst. Und auch in den Einzeln hatten wir schon jede Menge Pech“, verwies Gluza auf vier Niederlagen im fünften Satz. Gleich dreimal erwischte es dabei Karin Kramer. Gluza: „Sie hatte Garßens Spitzenspielerin auf der Pfanne. Letztlich fehlte ihr aber nur das nötige Quäntchen Glück.“ Vor diesem Spiel hieß es nach drei Einzelsiegen der restlos überzeugenden Gluza sowie Erfolgen von Martina Wenger und Ersatzspielerin Tingli Li-Reimers 5:6 aus Sicht der Gäste. „Bei einem Sieg wäre sicherlich ein Unentschieden möglich gewesen“, erklärte Oytens Mannschaftsführerin. So aber besiegelte das 0:3 von Li-Reimers die 5:8-Niederlage.

Im Duell beim Tabellenführer Werder Bremen verkauften sich die TVO-Damen besser als es im Vorfeld zu erwarten war. Für das erste Ausrufezeichen sorgte Inken Gluza mit ihrem 13:11, 11:9, 4:11, 11:5 über Grensemann, gegen die sie zuletzt immer verloren hatte. Für den zweiten Oytener Zähler zeichnete Karin Kramer durch einen Fünf-Satz-Sieg über Kniest verantwortlich. Zu mehr reichte es nicht, wobei Ersatzspielerin Ulrike Höhne durchaus zu überzeugen wusste. J kc