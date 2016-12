Kramer: Damit hatten wir nicht gerechnet

TT-Verbandsligist TV Oyten geht unter – 0:9

+ Seine Aufholjagd blieb unbelohnt: In Dissen unterlag Oytens Jonathan Feldt nach dem 0:2-Rückstand erst im fünften Satz. J Foto: häg

Oyten - Dieser Abschluss der Hinrunde in der Tischtennis-Verbandsliga – er hat Fabian Kramer auf keinen Fall geschmeckt. „Damit hatten wir in dieser Form nicht gerechnet. Da darf auch die dreistündige Anreise keine Ausrede sein“, erklärte der Kapitän des TV Oyten nach dem 0:9 bei der TSG Dissen. Der direkte Abstieg dürfte damit in Anbetracht von sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz wohl nicht mehr zu vermeiden sein.

„Leider konnten wir nicht an die zuletzt gezeigte Form anknüpfen. Aber auch wenn Dissen stark gewesen ist, wäre für uns schon etwas mehr drin gewesen“, verwies Kramer unter anderem auf die Fünf-Satz-Niederlagen im Einzel von Rico Buchholz, Jonathan Feldt und seine eigene. Hinzu kam, dass zwei Begegnungen kampflos abgegeben wurden, da Dirk Chamier von Gliszczynski aufgrund einer Lungenentzündung passen musste. Somit reichte es für die Oytener nach gerade einmal zwei Stunden Spielzeit dann auch nur zu acht Satzgewinnen. „Wir werden das Spiel ganz schnell abhaken und konzentrieren uns auf die bevorstehende Rückrunde. Auch da wollen wir die eine oder andere Mannschaft ärgern. Vielleicht gelingt uns das ja gleich im Rückspiel gegen Dissen“, erhofft sich Kramer eine andere Vorstellung seines Teams gegen die TSG zum Auftakt in eigener Halle. J kc