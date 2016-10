Kleinkaliber: Helga Heitmann holt überlegen DM-Gold

Etelserin schießt 300 Ringe

+ Helga Heitmann

Etelsen - Triumph für Helga Heitmann: Die Sportschützin des SV Etelsen (KSV Achim) holte sich bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover überlegen den Titel und die Goldmedaille in der Disziplin Kleinkaliber 100 Meter sportliche Auflage. In der Wertung Seniorinnen B schoss sie 300 Ringe – ein super Ergebnis für die Ausnahmeschützin.

Bei den Auflage-Wettbewerben mit den Sportgeräten Kleinkaliber und Luftpistole im Bundesstützpunkt errang bei den Seniorinnen A, Kleinkaliber 50 Meter, Heidrun Schäfer vom SV Baden (KSV Achim) die Bronzemedaille. Als Mitfavoritin auf den Titel schoss sie 295 Ringe in den Serien 100, 99 und 96. Ebenfalls Bronze holte Johanne Intemann vom SV Holtebüttel (KSV Verden), die bei den Seniorinnen C 293 Ringe mit den Serien 97, 97 und 99 schoss. Damit gingen drei Titel an die Sportschützinnen des KSV Achim und dem KSV Verden.

Eine hervorragende Leistung bot Monika Kuhnke vom SV Holtebüttel in der Disziplin KK 100 Meter sportliche Auflage, Seniorinnen A. Mit geschossenen 300 Ringen hatte sie den Titel Deutsche Meisterin vor Augen. Acht Damen kamen mit jeweils 300 Ringen ins Finale. Für Monika Kuhnke blieb der undankbare fünfte Platz. Aber auch damit darf sie sehr zufrieden sein. Pech hingegen hatte hier für die Favoritin Heidrun Schäfer. Sie schoss 299 Ringe mit den Serien 100, 100 und 99.

In der Disziplin KK 50 Meter sportliche Auflage kam Karin Leismann vom SV Etelsen auf Rang 14 mit 291 Ringen (Seniorinnen A). Bei den Seniorinnen B schoss Helga Heitmann 292 Ringe, was Rang acht bedeutete. Elfi Thiel vom SV Otersen (KSV Verden) errang Platz 15 mit 290 Ringen. In der Disziplin Kleinkaliber 50 Meter mit Zielfernrohr, Senioren C, kam Heinz-Hermann Rosebrock vom SV Baden auf einen hervorragenden fünften Platz mit 295 Ringen in den Serien 98, 98 und 99.

roh