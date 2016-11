Kann der TBU den Heimspielfluch beenden?

Fußball-Oberligist will gegen Spelle ersten Sieg

TBU-Coach Benedetto Muzzicato und sein Co Oktay Yildirim (l.) wissen genau, wie wichtig jetzt ein Heimsieg wäre.

Uphusen - Die Heimspieltabelle ist beim Fußball-Oberligisten TB Uphusen quasi tabu. Verständlich, wirkt sie doch mit null Siegen und nur zwei mickrigen Unentschieden eher demotivierend. Doch das soll am Sonntag nun anders werden. Denn nach zwei Dreiern in Folge stellt sich mit dem derzeitigen Tabellenfünften SC Spelle-Venhaus die Wundertüte der Liga am Arenkamp (14 Uhr) vor, die nicht unschlagbar ist.

„Wundertüte, weil Spelle zwei Gesichter hat. Das zeigt deren Heimpleite gegen Oldenburg. Wenn wir zuhause endlich die breite Brust an den Tag legen, die nötig ist, um einen Sieg einzufahren, dann werden wir auch gegen Spelle was holen“, ist da TBU-Coach Benedetto Muzzicato überzeugt. Unter Druck setzen aber will er sein Team nicht, „das macht es aufgrund der sieglosen Heimspiele ja schon selbst.“ Doch gerade jetzt verspürt Muzzicato „eine gute, sehr positive Stimmung im Team. Denn die Jungs merken, dass es immer besser läuft, dass da was zusammenwächst. Und das bringen sie auf dem Platz immer besser rüber.“

Personell wird sich zum Erfolg in Bornreihe wenig ändern. Bis auf die Dauerverletzten und dem gerade erst wieder genesenen Patrick Müller (Zahn-OP am Freitag) steht dem Übungsleiter ein sehr großer Kader zur Verfügung. Muzzicato: „Ist doch schön, wenn der Trainer die Qual der Wahl hat!“

vst