„Jugend-Challenge“ Sprungbrett für große Karriere

Freitag beginnt dreitägiges Reitturnier in Verdener Niedersachsenhalle / Die besten 250 Talente Deutschlands am Start

+ Aussichtsreicher Lokalmatador: Tobias Bremermann aus Oyten startet bei der „Jugend Challenge“ in Verden. J Foto: Ingo Wächter

Verden - Von Freitag bis Sonntag treffen sich bereits zum 21. Mal in der Verdener Niedersachsenhalle 250 der besten deutschen Nachwuchsreiter im Springen und in der Dressur zur „Jugend-Challenge“, gefördert von der Horst-Gebers-Stiftung. Ein Besuch dieser hochklassigen Veranstaltung lohnt sich für alle Pferdefreunde und die es noch werden wollen, zumal an allen drei Turniertagen der Eintritt frei ist.

Viele heute über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Championatsreiter waren in Verden bei der „Jugend-Challenge“ am Start und nutzten die Chance als Sprungbrett für ihre Karriere im Sattel. Wer hier reitet, möchte hoch hinaus unter den Augen der verschiedenen Bundestrainer. Zahlreiche Bundeskader-Reiter und Medaillenträger haben auch in diesem Jahr genannt. So im Springen aus dem aktuellen Kader der Junioren und Jungen Reiter unter anderem Alia Knack (Baden-Württemnberg), Beeke und Teike Carstensen, Hannes und Pheline Ahlmann (alle Schleswig-Holstein), Max Haunhorst (Weser-Ems) sowie vom Landesverband Bremen der Oytener Tobias Bremermann und die Achimerin Paula Schlenker.

An allen drei Turniertagen gibt es in der Niedersachsenhalle mehrere Springprüfungen bis hin zur Kl. S**. Gekürt wird in Verden auch der neue Bundesnachwuchschampion bei den Pony-Dressurreitern. Die Dressurwettbewerbe finden in der ehemaligen Reit- und Fahrschule gegenüber der Niedersachsenhalle statt. 20 Ponyreiter aus ganz Deutschland haben sich für das Finale qualifiziert. Auch in diesem Jahr kommentiert Team-Olympiasiegerin Heike Kemmer (Winsen) die Leistungen der Nachwuchs-Talente. „Ich war bereits drei Mal beim Finale in Verden dabei und ich muss sagen, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, die Dressurreiterprüfung zu begleiten“, versichert Kemmer.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Finale der Horst-Gebers-Tour „Future Pony Challenge 2016“. Auf fünf Turnieren im Verbandsgebiet Hannover konnten sich Ponyreiter des Jahrgangs 2000 und jünger aus ganz Deutschland für das Finale qualifizieren. Für die Ponyreiter sowie Junioren und Jungen Reiter aus fünf norddeutschen Verbänden sind zum sechsten Mal die internationalen Dressuraufgaben der FEI bis hin zur Klasse S* ausgeschrieben. Die Finals werden dann in einer attraktiven Kür mit Musik ausgeritten. Aus dem PSV Hannover starten die amtierenden Landesmeister Ann-Kristin Arnold sowie Jacob Schenk.

Im Rahmen des Jugend-Challenge gibt es auch in diesem Jahr wieder die Meister/Cup-Ehrungen des Kreisreiterverbandes Verden – am Sonntag ab 9.45 Uhr in der Niedersachsenhalle. Aus unserer Region sind noch in verschiedenen Prüfungen unter anderem Amelie, Marie und Hendrik Baumgart (alle RV Aller-Weser), Kevin Bremermann (Oyten), Sophie und Shari Ann Dupree (Stedebergen), Tristan Engelken, Nele Glinz (beide RV Sottrum), Elske Marei Pilzner, Jan Heemsoth (beide RV Graf von Schmettow), Jana Kahrs (RFG Fischerhude) und Imke Stoll (RV Kirchwalsede) dabei. J jho