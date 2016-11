Johanna Lohmann für Leichtathletikverein Verden Gold wert

Ehemalige Weltklasse-Läuferin trainiert Verdener Talente

+ © Daniela Rohr Sie profitieren von der Trainingsarbeit der ehemaligen Weltklasse-Läuferin Johanna Lohmann (3.v.l.) seit Oktober: Die jüngsten LAV-Athleten mit Monika Lohmann, Pia Nürnberg-Duda (v.l.) sowie dem Vorsitzenden Thomas Gern (r.). © Daniela Rohr

Verden - Von Jürgen Thiele. 2007 war ihr sportlich wohl erfolgreichstes Jahr. Im 200-Meter-Sprint wurde sie deutsche Vizemeisterin. Zuvor erlief sie 2001 die Deutsche Jugendmeisterschaft über 200 Meter. Im Jahr darauf wurde sie bei den Juniorenweltmeisterschaften in Kingston Vierte mit der deutschen 4 x 100-m-Staffel. Ihre Erfolge ließen sich endlos weitererzählen. Aber die Gegenwart ist ihr wichtiger: Seit Oktober trainiert Johanna Lohmann regelmäßig jeden Monat die Jüngsten im Leichtathletikverein Verden (LAV).

Die Jugendliche Charlotte Nolte beurteilt ihre neue Trainerin so: „Man merkt gar nicht, dass man trainiert. Es sind viele Spiele dabei, bei denen wir etwas lernen.“ Mina Kruse pflichtet bei: „Sie hat so viel Geduld mit uns.“ Ihre Trainingskollegen denken ähnlich. Der LAV hat mit Johanna Lohmann einen guten Griff für die jungen Athleten getan.

Bereits mit sieben Jahren kam Johanna (damals noch unter ihrem Mädchennamen Kedzierski) in ihrem Geburtsland Polen mit der Leichtathletik und dem Leistungssport in Berührung. Vater Andrzej war dabei Trainer und Wegbereiter, selbst guter Sprinter und Weitspringer. Anfangs spielerisch und später professionell zeigte sich ihr Talent im Sprintbereich. So stellten sich für die heute 32-Jährige Erfolge bei Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften ein. Längst war sie aus ihrer Heimat nach Deutschland gezogen und für die deutsche Leichtathletik startberechtigt.

Nach der Heirat mit dem Verdener Sprinter Martin Lohmann kam der Kontakt zur Allerstadt. Schwiegermutter Monika trainiert hier seit Jahren die Kleinsten im LAV, die Fünf- bis Elfjährigen. So kam es, dass Johanna mit zum Training der Jüngsten ging und ihr gefiel diese Gruppe. Im Vorstand wurde eine Vereinbarung getroffen, dass Johanna ein- bis zweimal im Monat den Nachwuchs trainiert. „Mir macht das Training mit den Kindern sehr viel Spaß. Sie sind sehr konzentriert und machen motiviert mit“, urteilt Johanna über ihre neue Trainingsgruppe. Sie besitzt einen B-Trainerschein Block/Sprint und auch für den Bereich Prävention, Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Training. Zu beiden Bereichen trainiert sie Gruppen in ihrer neuen Heimat Hannover, nachdem sie bis zum Jahr 2013 in Mannheim für die MTG startete. Mit deren Staffel hat sie ebenfalls nationale Erfolge erzielt. Danach gehörte sie der LG Weserbergland an.

Aber auch im Beruf ging sie zielstrebig ihren Weg: 2007 schloss sie eine Ausbildung zur Grafik-Designerin ab. Danach gehörte Johanna der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Mainz an. Aber ihr sportliches Engagement zur Leichtathletik ist geblieben. Das erfahren jetzt die Jüngsten im LAV Verden: „Ich versuche den Kindern meine Inhalte auf spielerische Art zu vermitteln, damit ihnen nicht langweilig wird und die Motivation hoch ist.“ So setzt sie neben den nötigen Wiederholungen immer neue Impulse, damit das Training spannend bleibt. Dass dieses Ziel umgesetzt werden kann, dazu trägt erstmals für die Verdener Leichtathletik auch eine Hoch-, Tief- und Straßenbau-Firma bei. Durch ihre Repräsentantin Pia Nürnberg-Duda brachte sie dem LAV-Vorsitzenden Thomas Gern die Zusage mit, dass sich das Bauunternehmen an den Kosten für die Jugendarbeit beteiligen wird. Das nahm der Vorsitzende gern an und dankte im Namen der jungen Athleten für diese Förderung, die zur Finanzierung der neuen Trainerin beitragen wird.

Und dann gab es noch eine Frage an die neue Trainerin, ob sie bei ihren guten Ergebnissen aus dem Jahr 2007 nicht etwas vergessen habe. Nach kurzem Nachdenken muss sie dann schmunzelnd zugeben, dass ihre beste Leistung das Ergebnis mit der deutschen 4 x 100-Meter-Staffel bei der Weltmeisterschaft in Osaka war: Platz sieben!