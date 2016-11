Joel Wunsch: „Das ist das beste Gefühl“

Dauelser bei Mittelmeerspielen im DHB-Trikot

Dauelsen - Man könnte sagen, es läuft nach Wunsch für den Dauelser Joel Wunsch – nicht erst seit den Lehrgängen des Deutschen Handballbundes (DHB) Mitte November in Warendorf zählt er zur Elite der Jahrgänge 2000/2001. Jetzt kommt es noch besser: Der Rechtshänder vom HC Bremen ist für die 14. Mediterranean Handball Championship (Mittelmeerspiele) vom 15. bis 22. Januar in Frankreich als Linksaußen fest nominiert worden. „Das ist wirklich das beste Gefühl“, frohlockt der 16-Jährige, der das Domgymnasium Verden besucht, vor diesen erneuten internationalen Kräftmessen.

Am Start sind zwölf Nachwuchs-Nationalteams, die in zwei Sechser-Gruppen eingeteilt sind. Die Sieben um Wunsch, die von den Trainern Jochen Beppler, Carsten Klavehn und Jaron Siewert gecoacht wird, trifft in der Gruppe B auf die Vertretungen von Argentinien (16. Januar, 13.30 Uhr), Island, Tunesien, Montenegro (18. Januar, 11.30 Uhr) und zum Ende am 19. Januar auf die italienische Nachwuchs-Nationalmannschaft (11.30 Uhr).

Den Auftakt bestreitet der DHB-Tross gegen die Südamerikaner und sollte es es zu einem der ersten beiden Ränge reichen, wartet das Halbfinale am 21. Jnauar in Paris. „Unser Ziel ist natürlich, dass wir uns für die Finalspiele in der Haupstadt qualifizieren“, so die Bundestrainer unisono, die bei dem Lehrgang in Warendorf viele taktische Feinheiten trainiert haben, die jetzt gegen unterschiedliche Gegner umgesetzt werden sollen. Sei es gegen die jugoslawische Handballschule oder gegen das südamerikanische Temperament. Für Joel Wunsch & Co. sind die Finalspiele in Paris der große Traum. Als kleines Bonbon steigt in diesem Zeitraum am gleichen Ort ein Achtelfinale der Herren-Weltmeisterschaft – Anschauungsunterricht hautnah.

Weitere Höhepunkte in 2017 auf dem Plan

Doch damit nicht genug: Im Verlauf des Jahres 2017 wartet erneut in Frankreich ein weiterer Höhepunkt. Im Rahmen des Deutsch-Französichen Jugendwerkes (DFJW) steigen im Juni Vergleiche mit den Gastgebern. Darübner hinaus geht es vom 23. bis 29. Juli nach Györ in Ungarn. Dort steigt das European Youth Olympic Festival (EYOf) 2017. Und der Dauelser Joel Wunsch ist mittendrin statt nur dabei.

bjl

Lesen Sie auch

16-jähriger Dauelser wieder zum DHB-Lehrgang