Höcherl heiß auf das Heimspiel

16-jähriger Boxer freut sich auf den Ländervergleich / Gerlach sieht viel Potenzial

+ Der Verdener Maximilian Höcherl steigt Sonnabend beim Ländervergleich zwischen Niedersachsen und Bayern ebenfalls in den Ring und hat sich bestens vorbereitet.

Verden - Außer Tom Schneidt (wie bereits berichtet) verfügt der BC Verden noch über einige weitere Boxtalente. Einer davon ist der ebenfalls erst 16-jährige Maximilian Höcherl. Der Verdener boxt in der Jugend A-Klasse im Schwergewicht bis 91 Kilo und wurde dieses Jahr Verbandsmeister und Vize-Landesmeister. Auch er steigt Sonnabend, 29. Oktober, im Hotel Niedersachsenhof (19.30 Uhr) beim Verdener Boxhighlight, dem von der Verdener Aller-Zeitung präsentierten Ländervergleich zwischen Niedersachsen und Bayern, in den Ring.

Höcherl geht noch zur Berufsschule, wird aber in Kürze eine Lehre als Zimmermann beginnen. Bis vor wenigen Jahren spielte er Fußball beim TSV Dauelsen, doch nachdem er an einer Übungsstunde der Boxabteilung unter Trainerin Birgit Gerlach teilgenommen hatte, stand sein Entschluss schnell fest, sich dem Boxsport zu widmen. Inzwischen trainiert der 16-Jährige bis zu fünfmal die Woche jeweils ein bis zwei Stunden. „Kondition ist im Boxsport die Grundvoraussetzung, um erfolgreich im Ring zu sein“, weiß Höcherl, der zwar schon verloren hat, aber noch nie K.o. gegangen ist. „Das möchte ich auch auf jeden Fall vermeiden“, lacht der 16-Jährige. Seine Trainerin Birgit Gerlach baut ihn ganz bewusst vorsichtig auf. „Wir haben ein super Vertrauensverhältnis“, lobt der Verdener seine Trainerin. Und Gerlach ist davon überzeugt, dass der Youngster längst noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist: „Maxi hat inzwischen eine richtig ehrgeizige und trainingsfleißige Einstellung. Er ist sehr sozial und immer da, wenn es irgendwo einmal 'brennt'.“

Vorbilder in seinem Sport hat der 16-Jährige nicht. „Der Profiboxsport gefällt mir nicht. Bei den Amateuren schaue ich besser nur auf mich“, lautet seine Devise. Für weitere Hobbys ist beim fünfmaligen Training in der Woche wenig Zeit: „Mal mit Freunden treffen oder ins Kino gehen.“ Maximilian Höcherl freut sich schon darauf, am Sonnabend vor seinem Heimpublikum in den Ring zu steigen: „Da sind viele Freunde da, die dich lautstark anfeuern. Das gibt noch einmal einen zusätzlichen Kick.“ Für das kommende Jahr hat er sich den Titel bei den Niedersächsischen Landesmeisterschaften auf die Fahnen geschrieben. „Im vergangenen Jahr habe ich das Finale verloren, weil ich einen total schwachen Tag erwischt hatte. Das wird mir nicht noch einmal passieren“, ist sich der junge Mann sicher. Jetzt freut er sich aber erst einmal auf den Ländervergleich.

Karten für das Box-Highlight gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Verdener Aller-Zeitung, Große Straße 1, in Verden. Erwachsene zahlen acht Euro, Schüler Studenten und Azubis sechs Euro. J jho