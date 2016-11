Hilmar Meyer siegt in Oliva Nova

Erfolg für Morsumer Springreiter bei spanischer Turnierserie

+ Hilmar Meyer auf Salto de Fee.

Morsum - Der Morsumer Springreiter Hilmar Meyer weilt seit einiger Zeit im spanischen Oliva Nova (bei Valencia) und nimmt dort an einer internationalen Turnierserie teil. In dieser Woche gelang ihm ein mehr als nur bemerkenswerter Erfolg.

Mit dem zehnjährigen Wallach Salto de Fee gewann Meyer ein mit 81 Reiterinnen und Reitern aus 23 Nationen besetztes und mit insgesamt 25000 Euro dotiertes Weltranglistenspringen. Er legte den 375 Meter langen und mit 15 Sprüngen ausgeflaggten Parcours strafpunktfrei in 62,25 Sekunden zurück und siegte überlegen vor dem Irländer Thomas Ryan auf dem zwölfjährigen Wallach Quito Zero (0/65,44), dem Stoteler Hans-Jörn Ottens auf dem neunjährigen Wallach Cash (0/66,41), dem Niederländer Vincent Voorn auf Quinlan (0/66,64) und dem Briten Richard Barton auf der Stute Donata (0/67,49). „Das war einer meiner größten Erfolge in diesem Jahr. Überhaupt lief es in Spanien in den vergangenen Wochen sehr gut mit allen Pferden“, so Meyer telefonisch, der am Montag in Morsum zurück erwartet wird.

jho