Hamdin Özer leitet mit drei Assists 4:1-Sieg ein

Verden II überzeugt gegen Thedinghausen

+ Hamdin Özer

Verden - Dank einer überzeugenden zweiten Halbzeit fand der FC Verden 04 II am Sonntag mit dem 4:1 (1:1) über den TSV Thedinghausen zurück in die Spur. Die Gäste waren zunächst die bessere Mannschaft und gingen verdient durch Philipp Neugebauer 1:0 in Führung (33.). Noch vor der Halbzeit kamen die Allerstädter zum zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaften 1:1 durch Jan-Frederik Meyer (44.).

Erst nach dem Pausentee wurde die Landesliga-Reserve besser. Großen Anteil hatte der eingewechselte Hamdin Özer, der drei Tore einleitete. Für den Sieg sorgten Artur Vogel (67.), Stefan Twietmeyer (77.) und erneut Meyer (90.+2). Coach Patrick Brune lobte die geschlossene Leistung und hob die eingewechselten Özer, Meyer und David Bell heraus: „Es ist als Trainer schön zu sehen, dass die Jungs sofort brennen. J bj