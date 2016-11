Gerken trägt jetzt den Adler auf der Brust

Volleyballer Jugend-Nationalspieler

+ © Woelki Badens Volleyball-Coach Peter-Michael Sagajewski ist schon mächtig stolz, dass sein sportlicher Zögling Benedikt Gerken nun frischgebackener Jugend-Nationalspieler ist. © Woelki

Bassen/Baden - Er gilt schon jetzt als eines der größten Volleyball-Talente, die der TV Baden in der Vergangenheit hervorgebracht hat, nun erkannte das auch Jugend-Nationaltrainer Matus Kalny und berief nach fünftägigem und vor allem ausgiebigem Test den in Bassen wohnenden Benedikt Gerken ins U17-Nationalteam.

Seit dem vergangenen Montag weilt der 15-Jährige, der die sportbetonte Oberschule Ronzelenstraße in Bremen besucht, im Bundesleistungszentrum Berlin-Kienbaum, unterzog sich dort bis heute zahlreichen Tests.

„Es wurden Einzelgespräche geführt, Ärzte haben ihn genauestens unter die Lupe genommen, leistungsbezogene Physistests durchgeführt, Spielverständnis geprüft und, und, und“, so Gerkens sportlicher Ziehvater, Peter-Michael Sagajewski. Und der lüftete dann gestern auch schon das, was im Vorfeld aufgrund der Spielstärke des 1,94 Meter großen Basseners zu erwarten war: Kalny befand den zum Zuspieler ausgebildeten Gerken als so wertvoll, dass er ab sofort Mitglied der zukünftigen U17-Nationalmannschaft ist.

„Bei Benedikt stimmen einfach alle Parameter. Die äußeren, als auch die inneren“, so Sagajewski, der schon früh das große Talent des Youngsters erkannt hatte. „Er war schon ein sehr guter Angreifer, aber erst als Zuspieler hat er sein ganze Qualität ausspielen können“, sagt der langjährige Badener Volleyball-Tausendsassa, der Gerken sicher schon bald den Vorhang zur Drittliga-Bühne im Herren-Team des TVB öffnen wird.

vst