Franziska Gerstmayr glänzt auf zweitem Rang

TV Verden: Team Dritter bei Bezirks-Premiere

+ Erreichten bei ihrer Premiere im Wettkampf auf Bezirksebene gleich den dritten Platz: Die Kunstturnerinnen des TV Verden mit Saskia Vieregge, Franzi Gerstmayr, Kyra Schulz, Emma Weßling und Ronja Meinhardt (von links).

Verden - Erfolgreiche Premiere: Die Kunstturnerinnen des TV Verden traten in dieser Saison erstmals auf Bezirksebene zu Wettkämpfen an und konnten sich dort gleich gegen ihre Konkurrenz behaupten. Am Ende landeten sie in der Kürklasse LK 4 nach zwei Wettkampfdurchgängen auf dem dritten Platz der Mannschaftswertung. Schon im ersten Durchgang hatten Saskia Vieregge, Franzi Gerstmayr, Kyra Schulz, Batya Dygas, Emma Wessling und Ronja Meinhardt mit ihren Übungen überzeugt und den dritten Platz in der Zwischenwertung belegt.

Im zweiten Wettkampf in Osterholz-Scharmbeck konnten die Mädchen ihre guten Leistungen bestätigen, obwohl ihnen Batya Dygas nicht mehr zur Verfügung stand. So konnten sie sich am Ende über einen verdienten dritten Platz mit nur geringem Abstand zu den Zweitplatzierten freuen.

Franziska Gerstmayr hat sich in der Gesamtwertung am Sprung sogar einen hervorragenden zweiten Platz unter allen Teilnehmerinnen erturnt. Und wie schon im ersten Wettkampf begeisterten alle Verdenerinnen wieder mit ihren tollen Bodenübungen zu einer Kombination aus Rock- und Popmusik.

Nach diesem Erfolg laufen bereits die Vorbereitungen für das Jahr 2017, in dem die Trainerinnen Anja Dingemans, Sabine Struve und Svenja Vieregge auch jüngere Mädchen mit zu den Bezirkseinzel- und Mannschaftswettkämpfen nehmen wollen.