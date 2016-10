8:8 – erster Punktgewinn für Aufsteiger TSV Emtinghausen

1. Bezirksklasse: Rippe/Westerhoff verlieren Schlussdoppel gegen Lilienthal

+ Emtinghausens Bernd Plewka verzeichnete mit seiner Mannschaft beim 8:8 gegen Lilienthal den ersten Punktgewinn der Saison.

Emtinghausen - Aufatmen bei den TT-Herren des TSV Emtinghausen: In eigener Halle feierte der Aufsteiger beim 8:8 gegen den TV Lilienthal den ersten Punktgewinn in der 1. Tischtennis-Bezirksklasse. Während der TSV Uesen chancenlos in Stendorf war, behauptete sich der TV Oyten III letztlich ungefährdet mit 9:4 über den FC Hambergen II.

TSV Emtinghausen – TV Lilienthal 8:8. Erstes Erfolgserlebnis für den Aufsteiger. Nach Siegen von Spitzenspieler Detmer Rippe gegen Rüdiger Hastedt und Bernd Plewka über Jan Nieters führten die Hausherren mit 6:5. Als dann auch noch Frank Westerhoff gegen Hergen Thoms im Entscheidungssatz beim 11:9 das bessere Ende auf seiner Seite hatte, roch es nach dem ersten Saisonsieg für Emtinghausen. Doch Lars Bargmann verlor im fünften Satz gegen Hans-Jürgen Bollmann und auch Hauke Meyer musste sich Thorsten Heer beugen. Marco Beneke bewies jedoch Nervenstärke und gewann gegen Abwehrspieler Gerd Müller in drei Sätzen – 8:7. Das Schlussdoppel ging hauchdünn an die Gäste. Mit 3:11, 12:10, 10:12, 8:11 mussten sich Rippe/Westerhoff geschlagen geben.

TV Oyten III – FC Hambergen II 9:4. Noch zu Beginn hatte es nicht nach einem derart deutlichen Erfolg des TVO ausgesehen – 2:4. Mit einem klaren Sieg über Bröske läutete Rüdiger Sachs dann jedoch die Wende zugunsten der Gastgeber ein. Denn auch die nächsten sechs Einzel gingen alle an die Oytener. Sachs war es dann, der mit seinem zweiten Einzelsieg beim 11:8, 11:5, 11:9 über Marco Werkmeister den Schlusspunkt setzte.

FSC Stendorf – TSV Uesen 9:3. Beim Tabellenzweiten aus Stendorf gab es für Uesen nicht viel zu holen. Zwar schlugen Björn Thiele und Walter von Kiedrowski überraschend das Stendorfer Spitzendoppel Lüder Rust und Simon Schulze in fünf Sätzen, aber danach folgten fünf Niederlagen. Erst Björn Thiele durchbrach diese Negativserie und verkürzte mit seinem Erfolg über Schulze auf 2:5. Den letzten Punkt der Ueser markierte Dennis Meinken im Spitzenduell gegen Markus Kröger. „Mit zwei Mann Ersatz war heute nicht mehr drin. Jetzt hoffen wir natürlich auf Punkte gegen Lilienthal“, glaubt Axel Decker dort an Besserung.

TSV Blender – TSV Worpswede II 8:8. Beide Teams lieferten sich ein packendes Spiel auf des Messersschneide. Nach dem schnellen 2:5-Rückstand glichen Marcus Niesel, Tim Weindorf und Moritz Jungblut im Spitzeneinzel gegen Marcus Klingbeil aus. Anschließend verlor Stefan Logies gegen Lutz Hausmann in vier Sätzen – 5:6. Martin Sandmann punktete gegen Thomas Fitzke und Niesel gewann sein Einzel kampflos gegen Mellenthin – 7:7. Da anschließend Tim Weindorf gegen Jan Meyerdierks chancenlos war, musste das Abschlussdoppel mit Martin und Michael Sandmann wenigstens einen Punkt retten. Mit 11:8, 14:16, 13:11, 11:9 hatten die Brüder letztlich die besseren Nerven gegen Klingbeil/Fitzke und sicherten Blender das letztlich verdiente 8:8.

tm