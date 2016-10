TSV Bassen: Wer ersetzt Daszenies?

TSV Bassen Sonntag zum Hit nach Ritterhude

Bassen - Die hohe 2:5-Pleite am Vorsonntag gegen den MTV Riede, sie schlägt Bassnes Coach Uwe Bischoff weitaus weniger auf den Magen als die Tatsache, dass er am Sonntag (14 Uhr) auf seinen bisher beständigsten Innenverteidiger im Spitzenspiel beim derzeitigen Bezirksliga-Primus TuSG Ritterhude verzichten muss, holte sich André Daszenies kurz vor Abpfiff des Derbys doch noch eine Gelb-Rote Karte ab.

„Eine blöde Situation. Denn so müssen wir hinten wieder umbauen, fehlt uns der nächste kopfballstarke Mann. Mal sehen, wen ich da dieses Mal aus dem Hut zaubern kann“, so der Übungsleiter, der in letzter Konsequenz wohl erneut auf Standby-Akteur Mirko Lüders hofft.

Die hohe 2:5-Klatsche am Vorsonntag, sie war sicherlich nicht nur am schwachen Schiedsrichter festzumachen. Auch eine zu überhebliche Einstellung war da Schuld. Die dürfte aber beim Favoriten in Ritterhude am Sonntag verflogen sein.

vst