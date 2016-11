Dream Dancer dominieren

Etelser siegen bei Niedersachsencup in Dörverden

+ Zweiter Platz in der 18+: Dörverdens Èclosion (Bild) landete beim Niedersachsencup in eigener Halle hinter Etelsens Dream Dancern.

Dörverden - Erfolgreich schnitten die Teams aus dem Kreis Verden beim Niedersachsen-Cup Dance in Dörverden ab. Im Wettbewerb Petit Groupe siegten in der Altersklasse 18+ die Dream Dancer des TSV Etelsen mit 16,36 Punkten vor Èclosion vom TSV Dörverden (11,0).

Bei den Jugendlichen kam der Spitzenreiter ebenfalls aus Etelsen: No Control gewann mit 14,6 Punkten. Die Gruppen den TSV Dörverden kamen auf die Ränge vier (Skydancer, 8,84) und fünf (Colour Teens, 8,80). Dritter bei den Kindern wurde Kristall Dancer vom Gastgeber mit 9,87 Punkten vor den Vereinskolleginnen Happiness (9,53).

Im Wettbewerb Duo triumphierte in der AK 4 Etelsens Milka mit 11,04 Punkten. Die Vereinskolleginnen Limisa kamen in der AK 3 mit 12,33 Punkten auf Rang zwei. Sechster wurde hier Soulutin vom TSV Achim (11,77), Achter KIVA vom TSV Dörverden (10,68) und Zehnter Gemini (TSV Achim, 10,0). In der AK 2 landeten die Dörverdener Teams Lifestyle auf Rang acht (9,0) und Glitzer Girls auf Platz neun (6,53).

