Decker & Co feiern den ersten Punktgewinn

Uesen lässt 2:9 ein 8:8 in Falkenberg folgen

+ Unterstrich beim Punktgewinn in Falkenberg seine derzeit starke Form: Uesens Nummer drei Björn Thiele.

Uesen - Nach der klaren Niederlage in Hambergen (2:9) feierten die TT-Herren des TSV Uesen mit dem 8:8 beim TV Falkenberg den ersten Punktgewinn in der 1. Tischtennis-Bezirksklasse.

FC Hambergen II – TSV Uesen 9:2. In Hambergen wurden die Gäste kalt erwischt und sahen sich schnell einem 0:4 gegenüber. Erst Spitzenspieler Dennis Meinken durchbrach die Negativserie und gewann gegen den ehemaligen Otterstedter Michael Köster in drei Sätzen. Ebenfalls erfolgreich war Björn Thiele, der mit dem 11:7, 11:6, 11:7 gegen Bröske seine derzeit starke Form unterstrich. Das blieb aber der letzte Punktgewinn der Gäste. „Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen. Das muss in Felkenberg besser werden, denn da wollen wir endlich punkten“, ging Kapitän Axel Decker gleich in den Angriffsmodus über.

TV Falkenberg – TSV Uesen 8:8. Wie von Decker gefordert, wussten sich das Ueser Team zu steigern und belohnte sich mit einem Punktgewinn. Beim Zwischenstand von 5:5 sorgte Walter von Kiedrowski in fünf Sätzen gegen Glenneberg für die Führung – 6:5. Zwar unterlag Björn Thiele unglücklich mit 2:3 gegen Heckel, aber Axel Decker stellte den alten Abstand wieder her – 7:6.

Da Ingo Tantzen sein Einzel gegen Rainer Kruse verlor und auch Zlatko Urumovic gegen Thomas Nowotny mit 8:11 im fünften Satz das Nachsehen hatte, ging es für Meinken und Decker ins Schlussdoppel. Das endete mit einem kampflosen Erfolg der Gäste zum 8:8-Endstand, da Falkenbergs Bergmann/Nowotny verletzungsbedingt nicht mehr antreten konnten.

tm