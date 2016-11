Daverdens Reserve gegen Mitaufsteiger gefordert

Vorschau Handball-Landesliga

+ © Lakemann Oytens Trainer Marius Brandt (links) hofft, dass seine Anweisungen nach dem schwachen Auftritt in Stuhr dieses Mal Früchte tragen bei Marico Dumke (22) und Anton Zitnikov. © Lakemann

Oyten - Lösbare Aufgaben für die drei Handball-Landesligisten an diesem Wochenende: Während der Tabellenzweite SG Achim/Baden II bei der HSG Stuhr gastiert, genießen der TV Oyten und der TSV Daverden II jeweils Heimrecht.

HSG Stuhr - SG Achim/Baden II (So., 16 Uhr). Ausgerechnet in Stuhr muss die SG-Reserve auf ein wichtiges Trio verzichten. Routinier Florian Schacht fällt mit einer Muskelverletzung bis zum Jahresende aus. „Damit fehlt ein Eckpfeiler. Ob es sich um einen Muskelfaserriss oder gar einen Muskelbündelriss handelt, muss sich noch herausstellen“, erklärt SG-Trainer Karten Krone. Darüber hinaus fehlen Dominik Stoick, der sich einer Menikus-Glättung unterzieht und Ole Jacobsen (Augen-Operation). Doch nicht nur diese Ausfälle geben Anlass zur Sorge. Denn Stuhr überrollte zuletzt den TV Oyten. Krone: „Die haben richtig Gas gegeben. Daher haben wir, auch wenn wir sie schlagen wollen, Respekt.“

TV Oyten - TV Sottrum (So., 15 Uhr). Bei diesem „Derby in Anführungsstrichen“ (O-Ton Trainer Sascha Kunze) geht es für den TVO um Wiedergutmachung für das Fiasko gegen Stuhr. Dabei kommt es für Oytens Hauke Herbst, der erst zu Saisonbeginn die Seiten gewechselt hat, zu einem Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Entscheidend für die Pleite in Stuhr war für Oytens Trainerduo Sascha Kunze und Marius Brandt der schwache Abschluss. „Aber das haben wir abgehakt und werden gegen Sottrum anders auftreten“, ist Kunze überzeugt. Personell gibt es auf Seiten der Gastgeber keine Probleme, steht dem TVO der komplette Kader zur Verfügung.

TSV Daverden II - HSG Delmenhorst II (So., 16.30 Uhr). „Wir wollen in eigener Halle gegen den Mitaufsteiger nichts anbrennen lassen“, teilt Daverdens Übungsleiter Gerd Meyer mit. Erneut fehlen mit Rückraum-Linkshänder Henning Meyer (Montage) und Rechtsaußen Mark Rehder (Urlaub) Aktivposten. Nicht eben leichter wird die Partie gegen den Tabellennachbarn durch das Fehlen von Luca Hördt (privat verhindert). Die Tatsache, dass die Daverdener nach dieser Partie noch dreimal in fremder Halle antreten müssen, macht einen Heimsieg noch dringlicher. Bei der Niederlage gegen Oyten hat sich Meyer ein persönliches Bild von den Delmestädtern gemacht. „Und da haben sie nicht eben berauschend gespielt“, weiß Daverdens Trainer aber nicht, ob Delmenhorst mit voller Besetzung angetreten ist.

bjl