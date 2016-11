Daverdens Coach Voigt vermisst die Cleverness beim 18:18

Handball-Regionsoberliga der Frauen: TSV lässt Punkt gegen HSG Bruchhausen-Vilsen liegen / Morsums Reserve siegt im Spitzenspiel

+ Hier wird Daverdens Ines Benken am Wurf gehindert, fünfmal aber konnte sie das Leder beim 18:18 gegen Vilsen in die HSG-Maschen befördern. J Foto: Hägermann

Verden - Tabellenführer TSV Morsum II gewann das Spitzenspiel in der Handball-Regionsoberliga der Frauen gegen den TV Sottrum mit 24:20. Tabellenzweiter bleibt der TSV Intschede nach dem hohen 30:7-Sieg bei der HSG Stuhr. Gut im Rennen um die Meisterschaft liegt weiterhin der TSV Daverden nach dem 18:18-Unentschieden gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen.

HSG Mittelweser/Eystrup II - HSG Cluvenhagen/Langwedel 21:36 (11:19). „Das war eine kompakte Mannschaftsleistung. Wir haben den Ball laufen lassen und gut getroffen“, freute sich Cluvenhagens Trainerin Svenja Vast. Vom Anpfiff an nahm Cluvenhagen das Heft in die Hand und ging mit 7:5 (12.) in Führung. Bis zum Halbzeitpfiff wurde der Vorsprung auf 19:11 ausgebaut. Nach dem Wechsel spielten nur noch die Gäste und ließen dem Tabellenelften keine Chance. Ein starkes Spie lieferte beim Sieger Rückraumspielerin Melanie Otto ab. Erfolgreichste Torschützin war jedoch Katharina Warnke mit elf Toren.

TSV Morsum II - TV Sottrum 24:20 (12:14). Der TV Sottrum war mit der Empfehlung von sechs Siegen in Folge angereist, musste sich aber in einem sehr guten Spiel in den letzten zehn Minuten noch deutlich geschlagen geben. „Meine Spielerinnen haben kämpferisch eine Topleistung gebracht und in den letzten zwölf Minuten nach einem 19:19 alles klar gemacht“, freute sich Morsums Trainer Marco Behrmann. In der ersten Halbzeit hatte Morsum bereits mit 9:13 zurückgelegen, kam aber bis zur Pause auf 12:14 heran. Ein Grund dafür war, dass die Gastgeber ihre Abwehr von 6:0 auf 5:1 umgestellt hatten, was den Gästen einige Schwierigkeiten bereitete. Auch in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit lag der TV Sottrum immer vorn, doch in der entscheidenden Schlussphase hatte der TSV Morsum II die besseren Karten, auch weil Anette Heitmann im Tor einige starke Paraden zeigte.

HSG Stuhr - TSV Intschede 7:30 (3:15). Obwohl der TSV Intschede mit Lisa Gerling nur eine A-Jugendliche auf der Bank hatte, gab es beim Tabellenletzten einen völlig ungefährdeten Sieg. Die Gastgeber hielten bis zum 2:2 mit, lagen dann aber zur Halbzeit schon mit 3:15 zurück. Von den insgesamt sieben Toren für die HSG Stuhr fielen vier durch Siebenmeter. „Stuhr war einfach zu harmlos“, befand Frank Oetting, der Jens Behrens auf der Trainerbank vertrat.

HSG Verden-Aller II - HSG Phönix II 28:29 (17:15). „Eine ärgerliche Niederlage. Wir haben in der Abwehr keinen Zugriff bekommen“, bedauerte Aller-Coach Timo Lütje. In den ersten 30 Minuten lag Verden fast durchweg in Führung. Auch nach dem Wechsel hatten die Gastgeber leichte Vorteile, waren aber nicht clever genug, diese zu zwei Punkten zu nutzen. Nach 50 Minuten glich Phönix zum 21:21 aus und ging danach mit 24:22 in Führung. Die HSG Verden-Aller II kam aber noch einmal zurück und schaffte den 28:28-Ausgleich. Am Ende waren die Gäste etwas glücklicher und gewannen mit 29:28. Beste Torschützin bei der HSG Verden-Aller II war Anke Lütje mit acht Toren.

TSV Daverden - HSG Bruchhausen-Vilsen 18:18 (7:9). „Es war ein Kampfspiel von beiden Seiten, dass wir mit etwas mehr Cleverness auch hätten gewinnen können“, urteilte Daverdens Trainer Karsten Voigt. Der TSV ging zehn Sekunden vor Schluss mit 18:17 in Führung, musste aber eine Sekunde vor dem Abpfiff den Ausgleich hinnehmen. Die Gastgeberinnen hielten von der ersten Minute an gut dagegen. In der zweiten Halbzeit ging der TSV15:13 in Front, konnten den Vorsprung in dem intensiv geführten Spiel aber nicht über die Zeit bringen. Erfolgreichste Torschützin beim Voigt-Team war Jana Schmincke mit sechs Treffern. J jho