Daverden II: Im Angriff läuft es spät – aber 21:18

Dank guter Deckung Landesliga-Match gegen Habenhausen III gedreht / Lob an Boyke Wilkens und Christoph Meyer

+ Gerd Meyer

Daverden - Wichtiger Sieg für den TSV Daverden II: In der Handball-Landesliga gab es am Sonntag ein 21:18 (6:9) über den ATSV Habenhausen III und den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle. „Ein verdienter Sieg dank einer starken Leistung in der Abwehr“, konstatierte Gerd Meyer. Der Coach lobte in erster Linie Boyke Wilkens, der viele ATSV-Angriffe über die Mitte blockte, und den glänzenden Keeper Christoph Meyer.

In der ersten Halbzeit stand die Deckung schon prima, aber vor dem Habenhauser Kasten agierten die Grün-Weißen zu überhastet und scheiterten oft am Keeper. So ging es mit 6:9 in die Kabine. „Sechs Tore sind natürlich viel zu wenig“, wetterte Trainer Meyer.

Das Dilemma setzte sich zunächst auch in Hälfte zwei fort, es wurden vier, fünf Würfe frei vergeben. Erst beim 11:11 (42.) durch Luca Hördt war der Ausgleich geschafft. Nun lief es vorne besser, der Ball lief richtig durch die Reihen. Auch wenn mal ein Daverdener festgemacht wurde, ging er durch, band einen Abwehrspieler und konnte das Leder noch passen. Gerd Meyer: „Wir haben auch konzentrierter getroffen.“ Aber nach dem 17:17 wurde erneut gezittert. Bodenstab, Feldmann und Hildebrandt machten dann zum 20:17 alles klar.

Tore: Bodenstab (6), Penczek (1), L. Hördt (3), Feldmann (5), Wilkens (2), Hildebrandt (1), Jodat (1), Mahlmann (2). J vde