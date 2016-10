Dank Kubiak: TSV Etelsen stößt den Bock um – 2:1

Landesligist mit Arbeitssieg in Drochtersen

+ Pascal Kubiak

Etelsen - Das lange Warten hat ein Ende: Fußball-Landesligist TSV Etelsen feierte am Sonntag mit dem 2:1 (1:1) bei der SV Drochtersen/Assel II nach vier Remis in Folge wieder einen dreifachen Punktgewinn. „Es war ein Arbeitssieg gegen eine starke SV-Elf. Wir haben ihn uns mit einer taktisch reifen Vorstellung in der Defensive erkämpft. Allerdings hätten wir uns über ein Remis nicht beschweren können, nehmen die Zähler aber gerne mit“, sah Trainer Dennis Offermann eine geschlossene Leistung.

Die Schlossparkkicker konzentrierten sich zunächst auf die Arbeit gegen den Ball, so dass die Heimelf mehr Spielanteile besaß. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten kaum, weil Etelsen die gewonnenen Bälle zu rasch wieder hergab. Mit der ersten vernünftigen Aktion gelang den Blau-Weißen jedoch das 1:0, als Alexander Ruf einen langen Pass mit dem Kopf verlängerte und der hereingelaufene Jens Finger vollstreckte (25.). Einen unkontrollierten Pass ergatterte Drochtersen II und markierte sieben Minuten später das 1:1 durch Niko Junge.

Im zweiten Abschnitt sollte Stephan van Freeden für mehr Spielkultur sorgen, jetzt bekam die Offermann-Elf auch mehr Kontrolle und wurde bei den Kontern gefährlicher. Hinten brannte bis auf einen Kopfball an die Latte überhaupt nichts mehr an, Etelsen stellte sich mehr und mehr auf die weiten Diagonalbälle ein. Pacal Kubiak gelang dann nach Klasse-Konter mit einem Schuss aus 18 Metern in den Winkel das 2:1 (69.) – dank starker Chancenverwertung hatte der Tabellendritte endlich den Bock umgestoßen. J vde