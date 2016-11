Coach Aevermann: „Es wird kein Selbstläufer“

Achim/Baden trifft in Delmenhorst auf Ex-Duo

+ Zuletzt fünffacher Torschütze: Florian Block-Osmers peilt mit der SG auch in Delmenhorst einen Sieg an. - Foto: Hägermann

Achim - Allein von der Tabellensitiuation her sollte Handball-Oberligist SG Achim/Baden beim Letzten HSG Delmenhorst eine überwindbare Hürde vor sich haben (Sonntag 18 Uhr).

Doch gerade vor einer laxen Einstellung warnt Übungsleiter Steffen Aevermann: „In der Tat hat die HSG derzeit mehr Probleme als wir. Aber es wird kein Selbstläufer werden.“ Schließlich gingen in der Vorsaison beide Auftritte verloren (23:25, 29:30). In dieser Spielzeit will es einfach nicht laufen, das Team um die ehemaligen SG-Akteure Benjamin Janssens und Christopher Hartwig kassierte nur Pleiten. Gerade davor warnt Aevermann eindringlich, denn schließlich habe es keine großen Veränderungen im Delmenhorster Kader gegeben und die HSG hat schon gegen alle Schwergewichte der Liga gespielt.

Bei der SG ist das Selbstvertrauen durch die letzten Erfolge hoch, außer Sebastian Pröhl, Jakob Winkelmann, Arne von Seelen und Marvin Pfeiffer (alle verletzt) sind alle dabei. Aevermann: „Derzeit werden Trainingsinhalte im Spiel umgesetzt. Mit unser Punkteausbeute können wir Druck auf die Teams oben ausüben.“ Sollte dort einer ausrutschen, müsse die SG bereit stehen.

bjl