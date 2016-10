Ciosanski wieder im Training

Fußball-Oberliga: Uphuser aber keine Option für Start-Elf in Hannover

+ Wieder im Training beim TB Uphusen: Benjamin Ciosanski.

uphusen - So dicht hatten Uphusens Oberliga-Fußballer den avisierten dritten Saison-Dreier schon lange nicht mehr vor Augen, kassierten die Mannen von Coach Benedetto Muzzicato am vergangenen Sonntag gegen Wunstorf doch erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 1:1. Bitter. Dennoch kann der Übungsleiter auch wieder etwas Positives aus dieser Partie ziehen und steht deshalb am Sonntag mit seiner Elf bei Arminia Hannover (16 Uhr) beileibe nicht schon im Vorfeld auf verlorenem Posten.

„Wir haben gezeigt, dass wir langsam in der Liga angekommen sind und jedem Gegner die Stirn bieten können“, versuchte der Übungsleiter seine Schützlinge gleich nach der Partie mit dieser Aussage wieder aufzubauen, nachdem der späte Ausgleichstreffer am vergangenen Sonntag doch beim ein oder anderen Spuren hinterlassen haben dürfte.

Doch auch der kommende Gastgeber kommt derzeit mit leicht hängenden Ohren daher. So verloren die Arminen zuletzt zweimal in Folge (daheim 0:4 gegen Northeim und 0:1 in Oldenburg), rutschte damit vom ersten auf den vierten Tabellenplatz ab. Mit 22 Punkten sind die Hannoveraner aber immer noch mehr als im Soll. „Ich bin aber überzeugt, dass wir auch dort wieder unsere Chancen bekommen werden. Wir haben die Qualität, um in Hannover zu punkten“, ist da Uphusens Co-Trainer Oktay Yildirim überzeugt. Auch wenn sich die Personalsituation im Angriff nicht gebessert hat. Weiterhin werden Müller, Moslehe und auch Murati ausfallen. Yildirim: „Gut möglich, dass wir es in Hannover deshalb genauso machen werden, wie gegen Wunstorf.“ Wieder im Training befindet sich indes Ciosanski, ist aber keine Option für die Start-Elf. J vst