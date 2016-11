Bischoff schöpft im Hit aus dem Vollen

TSV Bassen erwartet Primus FC Hambergen

+ Luca Bischoff kommt beim TSV Bassen immer mehr in Fahrt und erzielte vergangene Woche seine ersten beiden Tore für Grün-Rot.

BASSEN - Echtes Spitzenspiel am Sonntag (14 Uhr) an der Dohmstraße in Bassen, wo der TSV den derzeitigen Bezirksliga-Spitzenreiter FC Hambergen zu Gast hat. „Für mich ist Hambergen die beste und beständigste Mannschaft der Liga. Wer 3:0 in Ritterhude gewinnt, der gehört auch dort oben hin“, zollt da Bassens Trainer Uwe Bischoff dem kommenden Gast viel Respekt.

Mehr dann aber auch nicht. Denn auch die Grün-Roten haben ihre Qualitäten, was Tabellenplatz drei untermauert. Und sicher auch das Hinspielergebnis. Denn zum Saisonauftakt dominierten die Grün-Roten in Hambergen knapp aber verdient mit 2:1. „Doch das war das erste Spiel überhaupt, musste sich auch Hambergen noch finden. Zudem hatten sie an diesem Wochenende dort Erntefest. Das hat damals sicherlich auch wichtige Körner gekostet“, relativiert Bischoff da das 2:1 ganz schnell.

Personell kann der Übungsleiter fast aus dem Vollen schöpfen, kann Bischoff die Reservebank mit vielen Alternativen bestücken. Fehlen wird aber erneut André Daszenies, der diese Woche noch rotgesperrt ist. J vst