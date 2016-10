Abstiegskampf geht gleich weiter

Riede - Der Sieg in Bassen, er tat dem MTV Riede sicherlich ungeheuer gut. Doch ist er im Grunde nichts Wert, sollte am Sonntag im Abstiegsduell beim Bremervörder SC nicht nachgelegt werden können.

Das weiß natürlich auch Riedes Übungsleiter Torsten Krieg-Hasch nur zu genau, sagt: „Ich habe beim Dienstagstraining ganz klar gesagt, was ich von meinen Jungs jetzt erwarte. Wer denkt, dass er am Sonntag nur einen Schritt weniger machen muss als im Dery, der hat sich geschnitten! Denn wir sind weiterhin ein Abstiegskandidat.“ Deshalb erwartet der Coach auch einen heißen Tanz am Sonntag. „Wir können gegen jeden in dieser Liga gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren“, so Krige-Hasch, der weiterhin auf Lindenberg (verletzt) sowie Scholz (privat) verzichten muss. Zudem ist Hendrik Meyer angeschlagen, ein Einsatz ist mehr als fraglich.

vst