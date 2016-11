40:31 – aber für Kohls besteht jetzt Redebedarf

Trainer des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires mit der ersten Halbzeit in Heidmark nicht einverstanden / Nowak liefert 13 Treffer ab

+ Zumindest in der ersten Halbzeit hatte Jana Kokot (am Ball) mit den TV Oyten Vampires doch einige Mühe mit dem Tabellenschlusslicht HSG Heidmark. Letztlich behauptete sich der Spitzenreiter dann aber noch ungefährdet mit 40:31. J Foto: Hägermann

Oyten - Lange Zeit hatte Handball-Drittligist TV Oyten Vampires seine Probleme im Gastspiel beim noch punktlosen Schlusslicht und Aufsteiger HSG Heidmark. Letztlich behauptete sich der Spitzenreiter nach einer schwachen und torreichen ersten Halbzeit dann aber noch sicher mit 40:31 (20:20).

„Wir haben den Gegner keinesfalls unterschätzt, aber unsere Abwehr war lange Zeit nicht richtig im Bilde. Heidmark hat es aber auch mit viel Tempo sehr gut gemacht“, zollte Oytens Trainer Sebastian Kohls den Gastgeberinnen seinen Respekt.

In der ersten Halbzeit schien das Spiel David gegen Goliath zunächst aber den erwarteten Verlauf zu nehmen, denn Oyten führte nach 15 Minuten durch ein Tor von Christin Lena Schulz mit 11:7. Heidmark kämpfte sich nicht nur wieder heran, sondern ging sogar mit 16:14 (23.) in Führung. In dieser Phase war die Oytener Abwehr nicht immer im Bilde. Zwei Tore von Kea Drewes sorgten dafür, dass es für die Vampires zumindest mit einem 20:20 in die Pause ging. Nach der Pause ging die HSG nach 35 Minuten letztmalig in Führung (23:22). Fünf Tore in Folge durch Kea Drewes, Lisa Bormann-Rajes, Christin Lena Schulz und Jana Kokot (2) sorgten für eine 27:23-Führung der Gäste und ließen Oytens Trainer Sebastian Kohls tief durchatmen. „Es war heute eine Kopfsache. Es hat lange gedauert, bis wir zu unserem Spiel gefunden haben“, so Kohls. Nach 50 Minuten lag der verlustpunktfreie Tabellenführer schon mit 34:27 vorn und gewann schließlich doch noch überlegen mit 40:31. „Mit den zweiten 30 Minuten war ich zufrieden. Ein Sieg mit neun Toren Differenz ist in Ordnung. Über die erste Halbzeit müssen wir uns aber noch einmal unterhalten“, meinte Kohls. Da der Tabellenzweite Nord Harrislee zu Hause gegen die SFN Vechta nicht über ein 25:25-Unentschieden hinaus kam, vergrößerte sich der Vorsprung des TV Oyten vor dem ärgsten Rivalen auf drei Punkte. Es können sogar fünf Punkte werden, wenn die Kohls-Schützlinge am kommenden Sonntag zu Hause das Spitzenspiel gegen Nord-Harrislee (15 Uhr) gewinnen sollten. Doch dann muss eine deutliche Leistungssteigerung her. „Eines steht aber auch fest. Selbst wenn wir nächsten Sonntag verlieren sollten, was ich nicht hoffe, bleiben wir auf jeden Fall Tabellenführer“, sagt der Oytener Coach.

TV Oyten: Kahler, Janßen - Nowak (13), Kokot (5), Drewes (4), Schulz (4), Jakob (3), Lange (3), Zitnikov (2), Bormann-Rajes (2), Juricke (2), Bilic (1), Pleß (1), Engelke. J jho